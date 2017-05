Funzilla - Rome Photozine Festival a Villa de sanctis

Ritorna... FUNZILLA FEST Rome Photozine Festival " Sempre fuori dal coro"! Appuntamento immancabile per tutti gli amanti della fotografia e dell'editoria fotografica. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, torna Funzilla Fest, il festival interamente dedicato alle fanzine fotografiche. Da qualche tempo l'editoria fotografica ha trovato nuova linfa in progetti indipendenti e autoproduzioni che rendonol'attuale ambiente culturale particolarmente fertile. Funzilla Fest vuole concentrarsi sulla particolarità della 'zine fotografica e dedicare due giorni a dibattiti, incontri, workshop e presentazioni editoriali nella suggestiva cornice della Casa della Cultura di Villa De Sanctis

Dal 19 al 21 maggio 2017 appuntamento presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis a Torpignattara