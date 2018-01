Funkable al Live Alcazar

Al Live Alcazar,venerdi 2 e sabato 3 febbraio,il concerto dei Funkable. Energia, groove e good vibes, questo è ciò che definisce la band parigina Funkable. Progetto messo su da otto appassionati di musica black, guidati dall'impetuoso flow del loro MC Guinus e dalla voce calda della cantante Ayelya.

I Funkable sono un incrocio creativo tra funk, soul e hip-hop.La band ha pubblicato il suo primo EP «Take off » nel 2017 e ha fatto una serie di concerti come guest per artisti internazionali come Fred Wesley e Blitz the Ambassador.