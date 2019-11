Full Crate, prodigio della musica soul e hip hop olandese a Roma

Venerdì 6 dicembre in anteprima nazionale, Touch The Wood ospita Full Crate. Full Crate è sicuramente uno dei producer e deejay più innovativi della scena olandese. Partendo dall’hip hop e dal rap, ha saputo ampliare le proprie visioni anche al soul e alla dancehall.

La sua musica è stata supportata numerose volte da personaggi come Diplo e A-Trak e ha remixato artisti di fama mondiale come Jojo o Beyoncé. In apertura e a seguire i set dei resident deejay di Touch The Wood: Marco G. & Mr. Kite e Prest.

Chi è Full Crate

Full Crate è un deejay, producer e musicista olandese con origini armene di Amsterdam. Inizia a muovere i primi passi nella musica nel 2004 e nel 2011 viene selezionato dalla celebre Red Bull Music Academy per l’edizione svoltasi a Madrid.

I primi remix, come quello realizzato per "Xo" di Beyoncé, rendono già chiare le capacità e la classe del producer di Amsterdam.

La sua “Big Booty Problem” viene passata ripetutamente nei set di molti club in Europa.

Sempre nel 2017 pubblica il suo primo EP “Vogue” con le collaborazioni con artisti statunitensi come Trinidad James, Bryn Christopher, Bluey Robinson.

Un lavoro che dimostra l’incredibile capacità di Full Crate di unire generi molto diversi fra loro: da ritmiche tribali o uk garage, elementi hip hop, dance e melodie soulful. La nomea dell’artista assume una dimensione internazionale, esibendosi in festival sparsi in tutto il mondo.

Già dall’anno successivo Full Crate dimostra di essersi avvicinato moltissimo al soul. La prova è il suo secondo EP “Still Growining” in cui sono presenti tracce di altissimo livello come “A Fool Getting Older” con la nuova star R&B inglese Luke Burr, e soprattutto il successo “ A Storm On A Summer Day” realizzata con Gaidaa.

Nel 2019 il producer olandese ha rafforzato ulteriormente i suoi legami con la scena soul e nu jazz europea pubblicando singoli di grande spessore come “The River” o “Lowkey”.

Memorabile è stata la sua recente esibizione con una full band dall’Amsterdam Dance Event, in cui Full Crate ha suonato il basso .

