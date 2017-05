Fukada Tree in DubSet

::: Mai porre limiti all'elettronica ::: Ecco perché nel 2009 vengono al mondo i Fukada Tree, un progetto autogeneratosi dall'incontro di musicisti giovani ma non nuovi alla scena underground nazionale. Dub, dubstep, trip-hop sono solo le coordinate principali della band, la cui mission principale è la libera esplorazione della musica, la contaminazione, il loro elemento distintivo!! Sabato 20 Maggio saranno al Binario Zero in un DubSet tutto da ballare. Doors: 19.00 Show: 23.00 FREE ENTRY!