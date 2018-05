Fujifilm X-Vision Tour, fotografie e video: Roma celebra le arti visive

Il 26 maggio prossimo, Fujifilm X-Vision Tour esordisce a Roma presso gli spazi dell’Ex Dogana. Il grande evento istituzionale Fujifilm, dedicato alla fotografia e al video, è un roadshow che gira il Bel Paese insieme a importanti professionisti del settore per coinvolgere un pubblico eterogeneo di appassionati e di interessati alle arti visive, con un diverso grado di interesse e di competenza, per riflessioni sul mondo della fotografia e del video, approfondimenti su tecniche e nuove tendenze, stili e linguaggi.

Fujifilm X-Vision Tour all'Ex Dogana

Con il supporto tecnico di Apromastore e Artemide, Fujifilm X-Vision Tour, evento completamente gratuito, presenta un ricco programma di seminari, workshop, mostre, incontri tecnici e touch&try di prodotto. Il pubblico potrà incontrare grandi autori e affermati professionisti con cui dialogare su visioni fotografiche differenti e con cui approfondire argomenti riguardanti le tecnologie di ultima generazione e le più recenti tecniche fotografiche e di ripresa.

Nello specifico, si potrà partecipare a seminari, ossia incontri incentrati sul linguaggio visivo attraverso i racconti di importanti fotografi, a workshop, per mettersi alla prova su set fotografici e sperimentare luci e attrezzature, e infine a incontri tecnici sul prodotto e sulla gestione del workflow fotografico, un’opportunità per confrontarsi con affermati professionisti del settore.

Il programma

La tappa romana inizia con il seminario del fotografo Giorgio Cravero, fotografo di still life di fama internazionale, che terrà un incontro dal titolo “Beverage Still Life: un metodo.” Sul palco poi salirà Marianna Santoni, tra i massimi esperti di digital imaging in Italia e nel mondo, con una lezione di fotografia in sala posa dal titolo “Il workflow fotografico professionale con Fujifilm GFX 50S”. Federico Tardito, fotografo di sport che ha collaborato con le maggiori agenzie fotografiche, condurrà il seminario “Le storie e le emozioni dello sport”.

A seguire, Luca Locatelli, vincitore del WPP 2018, con il seminario “Materia”. L’incontro tecnico dal titolo “Al cinema con Fujifilm” con gli specialisti di Villaggio Tutto Digitale, il laboratorio creativo della rinomata rivista Tutto Digitale, approfondirà la grammatica di base del linguaggio cinematografico e i giusti accorgimenti di ripresa con fotocamere mirrorless.

Infine, il seminario “Raccontare le conseguenze dei conflitti“ di Matteo Bastianelli, fotografo documentarista e regista di film documentari. Inoltre, per imparare i trucchi del mestiere, l’X-Photographer Alberto Buzzanca, fotografo di moda e pubblicità, gestirà il workshop dal titolo “Guida al ritratto”.

Saranno poi allestite tre postazioni tecniche, una per la Serie X, una per il video con X-H1 e ottiche cinema MKX e un’ultima per il sistema medio formato GFX. In ognuna di esse si potrà incontrare lo staff tecnico Fujifilm che sarà a disposizione per illustrare le peculiarità dei diversi sistemi e dare consigli sulle migliori modalità di utilizzo.

Le mostre del Fujifilm X-Vision Tour

A completare l’offerta culturale, tre progetti autoriali in mostra.

“Maiora Premunt”, un progetto personale del fotografo Matteo Bastianelli, realizzato lungo l’Appennino centrale, che documenta l’alterazione della vita sociale e del concetto di “comunità” nel dopo sisma dei borghi medievali italiani.

“Portrait Insight” di Stefano Guindani. Lo sguardo e la creatività di uno dei fotografi più eclettici e apprezzati del panorama italiano ed internazionale.

“Cent’anni dopo. Ricordi di guerra, sguardi di pace” progetto corale, in collaborazione con Trentino Marketing, che ha coinvolto i fotografi Giulia Bianchi, Luciano Gaudenzio, Daniele Lira, Pierluigi Orler, ed il videomaker Gianluca Colla. FUJIFILM ITALIA ha chiamato cinque professionisti dell’immagine per realizzare una mostra articolata ed eterogenea su uno degli avvenimenti più tragici del nostro passato e che assicura il ripercorrere della storia, di uno spaccato cupo del nostro passato prossimo in piena dialettica, se non in antitesi, con il presente e la fruizione che oggi si fa di questi luoghi magnifici.