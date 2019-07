Frutta fresca fest - Il festival estivo di Spaghetti unplugged al Parco Schuster

Domenica 7 luglio Spaghetti Unplugged sarà a Roma e a Milano con il “Frutta Fresca Fest”, due eventi in contemporanea con il meglio dei cantautori emergenti del momento e ospiti a sorpresa. Dopo una prima edizione con Gazzelle come special guest, sui palchi del Parco Schuster e del Circolo Magnolia sono previste le esibizioni di due artisti di livello che saranno svelati a ridosso della data. Ad affiancarli ci sono le nuove promesse della scena indie italiana.

A Spaghetti Unplugged oltre alle band annunciate, possono suonare tutti, basta mettersi in lista nel ed esibirsi liberamente con due canzoni, di cui almeno una deve essere originale.

Oltre alla consueta spaghettata di mezzanotte, domenica 7 luglio saranno offerti gelati estivi (A Roma offerti con la sponsorizzazione di Algida) e tanta frutta fresca. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito, per una lunga maratona all'insegna della nuova scena pop e cantautoriale italiana.



ROMA- Al Parco Schuster con I Segreti, Geller, N.A.I.P. , Boreale, La Stazione + Ospite Speciale. Domenica 7 luglio Spaghetti Unplugged presenta il suo consueto appuntamento estivo in formato allargato, in cui si esibiscono alcune delle migliori band emergenti del momento e un ospite speciale.

Dopo gli eventi estivi al Monk, Villa Ada Roma Incontra il Mondo ed Ex Dogana, l’anno scorso è stato lanciato per la prima volta il “Frutta Fresca Fest” con ospite la stella indie Gazzelle che ha realizzato un’emozionante performance in acustico. L’edizione di quest’anno si svolge nel quartiere Otiense al Parco Schuster.

Oltre a un ospite speciale ancora da annunciare e le band che s’iscriveranno il giorno stesso dell’evento, i nomi annunciati sono i Segreti, Geller, N.A.I.P., Boreale e La Stazione. I Segreti sono una band indie pop di Parma e il loro album “Qualunque Cosa Sia” vanta centinaia di migliaia di streaming.

I Geller sono un duo che si è formato nel quartiere Centocelle. Dopo aver lanciato i singoli “Ci pensi Mai” e “Pausa”, hanno pubblicato il loro album d’esordio “Male Male” in cui synth pop e cantautorato si mischiano con efficacia.

N.A.I.P. è invece l’acronimo di “nessun artista in particolare”, un one man band che sul palco sfoggia canzoni realizzate con synth, loop station, chitarra e voce e beat elettronici.

Prevista anche l’esibizione di Boreale, il nuovo progetto di Alessandro Morini, ex-frontman della band rock “Mary In June”. Recentemente ha pubblicato il suo primo singolo “Maggio Novantasei”,

Solo per l’evento romano, ai primi 500 partecipanti sarà offerto da Algida un gustoso ghiacciolo alla frutta.



INFORMAZIONI:

Ingresso Gratuito

Apertura Porte: 19:00