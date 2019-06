Frozen - Il Regno del Ghiaccio: le date a Roma

“Disney On Ice: FROZEN, Il regno di ghiaccio” arriva a Roma e anche a Milano. Il nuovissimo show sul ghiaccio tratto da uno dei film di animazione Disney più amati e premiati di tutti i tempi, per la prima volta in Italia dopo il grande successo ottenuto in tutto il mondo, presentato da Applauso in collaborazione con The Base, sarà al Mediolanum Forum di Assago dal 23 al 26 gennaio 2020, mentre le date già annunciate al Palazzo dello Sport di Roma hanno subito una variazione.

Inizialmente previste dal 5 all’8 dicembre 2019, sono state spostate dal 16 al 19 gennaio 2020. Sedici repliche per rivivere tutta la magia di una delle storie più emozionanti del regno Disney.

Per mantenere una posizione paritetica, rispetto allo spostamento, i biglietti già acquistati sono automaticamente considerati validi per le nuove date secondo il calendario sotto riportato. Nel caso in cui non fosse possibile assistere allo spettacolo nella nuova data assegnata, si potrà chiedere il rimborso del biglietto. In questo caso la richiesta dovrà essere presentata nei punti vendita in cui si è effettuato l’acquisto, entro e non oltre il 31 agosto 2019. Per rimborsi online contattare il servizio clienti di Ticketone http://www.ticketone.it/help se si è effettuato l’acquisto su Ticketone

Frozen, Il regno del ghiaccio

Il film, vincitore di due premi Oscar e di un Golden Globe, sarà narrato dal vivo grazie a questa nuova produzione, che coglie alla perfezione le appassionanti dinamiche fra le due sorelle Anna ed Elsa. Anna è una ragazza dal cuore grande che intraprende un viaggio epico alla ricerca della sorella Elsa, decisa a rimanere nascosta finché non riuscirà a usare liberamente tutti i suoi poteri. Il rude Kristoff, con la sua fida renna Sven, il simpatico pupazzo di neve Olaf e i magici troll, aiuteranno Anna lungo il percorso che la porterà a vincere le sue paure. Il pubblico sarà coinvolto al ritmo di brani musicali davvero entusiasmanti come “All’alba sorgerò” “Facciamo Un Pupazzo Insieme” e “ Un Problemino Da Sistemare”.

“Durante gli anni delle nostre produzioni Disney On Ice, Feld Entertainment non ha mai avuto una storia del genere” spiega la produttrice Nicole Feld. “Disney Frozen è particolarmente adatto alla rappresentazione su ghiaccio, riuscirà infatti a coinvolgere il pubblico con grandiosi elementi di innovazione e un livello artistico di prim’ordine”.

I biglietti di Disney On Ice: Frozen - Il Regno di Ghiaccio

I biglietti per Disney On Ice: Frozen – Il Regno di Ghiaccio sono disponibili sul Circuito Ticketone e Box Office Lazio per la data di Roma, e su Ticketone per la data di Milano. Tutti i posti sono numerati.

Le date e il nuovo calendario di Roma

ROMA (Palazzo dello sport), dal 16 al 19 gennaio 2020

Biglietti in vendita su Ticketone e Box Office Lazio

MILANO (Mediolanum Forum di Assago), dal 23 al 26 gennaio 2020

Biglietti in vendita su Ticketone

Nuovo calendario Roma

Data riportata sul biglietto Data di validità effettiva

Giovedì 05.12.2019 ore 19:30 Giovedì 16.01.2020 ore 19:30

Venerdì 06.12.2019 ore 20:00 Venerdì 17.01.2020 ore 20:00

Sabato 07.12.2019 ore 11:30 Sabato 18.01.2020 ore 11:30

Sabato 07.12.2019 ore 15:30 Sabato 18.01.2020 ore 15:30

Sabato 07.12.2019 ore 19:30 Sabato 18.01.2020 ore 19:30

Domenica 08.12.2019 ore 11:30 Domenica 19.01.2020 ore 11:30

Domenica 08.12.2019 ore 15:30 Domenica 19.01.2020 ore 15:30

Domenica 08.12.2019 ore 19:30 Domenica 19.01.2020 ore 19:30