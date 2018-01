From Roots to Heaven è il nuovo Live Concept di Musica e Meditazione creato da Luca Vicini, alias Vicio, bassista dei Subsonica e fondatore di Giardino del Re e Danilo Simoni, fondatore di BLOOM e delle sue metodologie per lo sviluppo personale.



From Roots to Heaven è allo stesso tempo uno show multisensoriale, un DJ Set ed una esperienza di meditazione.



E’ un viaggio di 60 minuti attraverso sette differenti tipologie di frequenze musicale che attivano e intercettano differenti centri energetici, ognuno dei quali si esprime attraverso una differente intelligenza.



Come raccontato dal titolo From Roots to Heaven, partendo dalle radici e dai centri che governano le energie più fisiche saliremo su frequenze sempre più alte.



Guidati dalla musica e dalle parole di Vicio e Danilo esploreremo la sensorialità, la forza dell’Io, la creatività, la visione profonda fino ad arrivare al silenzio, che è dove tutte le frequenze si fondono insieme.



Chi partecipa non è uno spettatore, ma è parte integrante dell’esperienza, e verrà guidato durante il viaggio musicale all’utilizzo di tecniche di bioenergetica e meditazione che gli permetteranno di entrare in contatto profondo con le qualità essenziali che ogni centro esprime.







Info e contatti:

https://landing.bloomlife.it/prodotto/from-roots-to-heaven/

info@bloomlife.it

392 43 42 601