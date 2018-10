From my House in da House: Musica a cielo aperto contro il degrado

Il centro di Roma torna a ballare sulla selezione di vinili a cura di DJ Giovannino: 7 ore di musica no-stop, un’installazione artistica dal sapore vintage per riscoprire la rappresentati-va Campo De’ Fiori

21 ottobre, ore 17.00 – 00.00, Campo De’ Fiori - Roma

Dopo il successo ottenuto a Via della Pace il 2 giugno, From my House in da House torna a far battere il cuore di Roma, questa volta in una delle piazze più caratteristiche della Capitale, Piazza Campo De’ Fiori, un tempo amatissima dai giovani romani e ormai appannaggio di turisti e avven-tori occasionali.

Far tornare a vivere la piazza e rendere un omaggio alla bellezza più popolare di Roma: ecco cosa si ripropone di fare Giovannino, uno dei dj che ha contribuito alla scena clubbing capitolina dagli anni Novanta e che oggi vuole riportare i giovani romani, con questa iniziativa, a ripo-polare il centro della città, che ogni anno pare svuotarsi sempre di più.

“Le finestre ed i Vinili saranno sempre i protagonisti ed io li suonerò per voi, ma qualcuno mi darà una mano” ha dichiarato Giovanni La Gorga aka Giovannino “riprendiamoci Roma ed i nostri spazi che ci hanno cresciuto e ospitato e riportiamoli al loro splendore, dipende da noi!”



Se fino a non molto tempo fa il centro era il fulcro della vita cittadina, luogo d’incontro privilegiato dei romani di ogni età, oggi queste zone ricche di fascino e storia rischiano il degrado a causa del progressivo abbandono da parte dei cittadini.

Come già dimostrato dalla prima edizione in Via della Pace, invece, i romani hanno ancora voglia di incontrarsi e divertirsi nelle vie e nelle piazze più rappresentative della Città Eterna. La prima edizione, in via della Pace, ha colpito a tal punto Marzio Campi - amico di Giovannino - che ha voluto mettere a disposizione la sua casa a Campo De Fiori per ripetere l’esperienza e diffonde-re le “good vibes” dei vinili di Giovannino dalle finestre che affacciano sulla piazza.

I vinili, la voglia di stare insieme e di vivere appieno la città, quindi, saranno i protagonisti del secon-do appuntamento di From my House in da House.

Il dj set, rigorosamente in vinile, avrà inizio alle ore 17.00 e proseguirà senza interruzioni per 7 ore: a partire dalle ultime ore del pomeriggio, si ballerà con la luce del tramonto e sotto le stelle, nella suggestiva piazza del mercato che ospita il caratteristico monumento a Giordano Bruno.

Per quel che riguarda la selezione musicale la parola d’ordine è “qualità”: “Nel momento sto-rico in cui la parola DJ è diventata inflazionata, si vuole dare la giusta misura e il giusto prestigio a questo mestiere che si basa sulla ricerca, su tanta passione e molti sacrifici” prosegue Giovannino.

Un evento dal sapore vintage, che mescola le sonorità morbide del vinile con l’energia giovanile. Una sera di musica, sorrisi e good vibes; occasione di incontro fra generazioni che restituirà nuova vita ad una delle piazze storiche del centro di Roma.

L’appuntamento è il 21 ottobre alle ore 17:00 in piazza Campo De’ Fiori: per avere un assaggio di cosa avverrà, potete rivivere le emozioni dell’evento del 2 giugno in questo video https://www.youtube.com/watch?v=Oy-KIqWo7DQ&feature=youtu.be