Fritto Show al mare

Sabato 15 Giugno, al Castello di Santa Severa, va in scena il "Fried Food Contest", evento in collaborazione con la Festa della YOUth Card della Regione Lazio

Dalle 19 cinque giovani Chef della frittura provenienti da tutto il territorio regionale si sfideranno a colpi di olio bollente in una gara all'ultimo fritto per convincere il pubblico votante di essere i migliori:

- Beatrice Piccaro (LT): Ramolaccio selvatico pastellato

- Mattia Lattanzio (RM): Lingotto di parmigiana di zucchine

- Francesco Serafini (VT): Pizza fritta ripiena alla ricotta e susianella

- Stefano Proietti (RI): Bocconcino di suino nero reatino

- Anna Laura Tamburrini (FR): Pizze fritte con alici

In concomitanza del "Fritto Show" ci sarà anche l'evento musicale con Live Show, Band e Djset. Maggio informazioni a questo link: SpaghettiUnplugged + SMASH - By The Sea - Castello Santa Severa