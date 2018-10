Fritto mistico al Teatro Trastevere

COMUNICATO STAMPA



Associazione Culturale Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

inaugura la Stagione "On The Road" di Open



Il 21 ottobre e l’11 novembre, a partire dalle ore 16.30 fino alle 17.30, il Teatro Trastevere inaugura gli appuntamenti On The Road della Stagione, nello spazio all'aperto antistante il Teatro Trastevere, offerta libera.

Con "Fritto Mistico La Mensa di Jacopa de' Settesoli" avverrà l’apparizione di Jacopa stessa. Una performance a cielo aperto che animerà tutta la via, a lei dedicata, con sorprese e possibili coinvolgimenti diretti.

L’ultimo lavoro di ricerca di Fritto Mistico che intende incontrare il quartiere a partire dalla sua stratificata vita, arte e storia. L’incontro con il quartiere di Trastevere con la sua stratificata storia, arte, con le sue persone soprattutto: è Fritto Mistico, che attraverserà le strade e i luoghi del Rione per riscoprire, ricordare e dare vita a storie nelle storie, come atti di poesia vivente, improvvisazioni, fantasie, giochi che intendono coinvolgere attivamente chiunque lo desideri.

A partire da figure importanti, per scoprirle tutte umane, incontreremo



“...sante che parlano un sonoro romanesco e stanno lavando la verdura in un catino all’angolo tra via Jacopa de Sottesoli

e piazza San Francesco d’Assisi, oppure oracoli che all’attesa del tram profetizzano il nostro straordinario quotidiano.”



Un progetto di ricerca e esperimento che intende fare teatro “in” strada, senza porre confini,

ascoltando, osando e sperimentando un’indagine che intende davvero essere progetto di vita, che intende davvero trovare bellezza nell’apparente “niente”.

Proprio Jacopa de Sottesoli, che fu stretta amica di San Francesco e donna illuminata, incontrerà il quartiere a partire già dal mese di settembre,

con manifestazioni (im)previste, farà le sue prove a cielo aperto, le sue apparizioni, cucinerà i suoi biscotti da mangiare tutti insieme.



Appuntamento con FRITTO MISTICO il 21 ottobre e l’11 novembre alle 16:30 in via Jacopa de Sottesoli 3.



Teatro Trastevere

ingresso riservato ai soci

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it #ilpostodelleidee

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/#

https://twitter.com/teatrotrast

Ufficio Stampa: Vania Lai vanialai1975@gmail.com 3388940447