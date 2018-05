FRIGOBAR TALES. Racconti famelici di artisti in tour: Andrea Di Donna e Roy Paci

FRIGOBAR TALES - Racconti famelici di artisti in tour. Agrodolce e Lanificio Cucina raccontano come se la cavano - e mangiano - gli artisti quando sono on the road.

FRIGOBAR TALES. Mai pensato a cosa e come mangiano gli artisti quando sono impegnati in un tour? Avete idea di cosa vuol dire tornare in hotel dopo uno spettacolo teatrale, un concerto, aver girato un film e non aver nulla da mangiare, se non quello che offre il frigobar?

Agrodolce in collaborazione con il Lanificio Cucina, racconta come se la cavano gli artisti quando sono in giro, on the road fra un impegno e l’altro. Un dietro le quinte per scoprire come personaggi famosi, oltre alla propria arte nutrono il proprio corpo fuori casa, spesso accontentandosi di quello che c’è, spesso ad orari improbabili. Si parte dall'esplorazione del frigobar degli hotel, per arrivare a scoprire vizi, aneddoti e superstizioni degli artisti che si alterneranno per 2 ore ai microfoni raccontando i loro famelici tour.



Lunedì 4 giugno, Slidin’ Bob cambia palco e si trasferisce al rinnovato ristorante Lanificio Cucina per la seconda puntata di FRIGOBAR TALES - Racconti famelici di artisti in tour.

Roberto Angelini e Lorenza Fumelli conducono, insieme a Martina Martorano il pubblico in sala, attraverso i racconti dei tour intrapresi dai loro ospiti, alla scoperta dei retroscena gastronomici delle tournee musicali e non solo.

Cena + Live Show

Ospiti: Andrea Di Donna | Roy Paci

Apertura ristorante: ore 19.30 | Live ore 21.00 -23.00

Ingresso gratuito previa prenotazione del tavolo a cena.