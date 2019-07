Frida Kahlo "Il caos dentro", la mostra-evento a Roma

Arriva nella Capitale la mostra-evento “Frida Kahlo, il caos dentro” un mix tra esposizione multimediale, opere originali e fotografica, dedicata alla grande artista messicana e al marito, Diego Rivera.

Nell’ampia location di “Spazio Eventi Set” l’occasione unica di entrare nel mondo di Frida e conoscere la storia di una delle pittrici più grandi di ogni tempo; una donna che non ha avuto paura di esprimere le sue fantasie, le sue ossessioni e tutta la potenza di una libertà agognata e ricercata come unico bene possibile. Il percorso espositivo accompagnerà il visitatore tra la pittura e gli “scatti di vita” di Diego Rivera e Frida Kahlo, realizzati dal celebre fotografo sudamericano Leo Matiz.

Ci sarà tutta la stagione autunnale e oltre, per poter visitare la mostra, in cui si potranno ammirare le fedeli riproduzioni degli autoritratti di Frida ma anche alcune opere originali di Diego e il vissuto della coppia, letto attraverso l’esposizione di oggetti di uso quotidiano, lettere e documenti che raccontano la loro lunga e travagliata storia d’amore. Il tutto suddiviso in sezioni, ognuna dedicata allo straordinario universo di Frida: si comincia con il racconto della Casa Azul, l’abitazione all’estrema periferia di Città del Messico dove visse la coppia, ricostruita virtualmente con il suo verde giardino, le sale interne, dallo studio alla camera da letto della pittrice, con tante opere riprodotte.

Infine, la galleria fotografica, che presenta l’universo artistico e sentimentale di Diego Rivera e Frida Kahlo, protagonisti assoluti di quella straordinaria stagione; fotografie in bianco e nero e a colori, ritratti e primi piani di Frida, assieme a momenti di serenità della coppia che l'obiettivo di Leo Matiz ha saputo cogliere e immortalare.

All’interno della mostra troverà spazio anche un’interessante esposizione di francobolli internazionali stampati da molti Paesi per celebrare l’arte della Kahlo. La mostra si avvale del patrocinio delle Ambasciate di Messico e Colombia ed Istituzione messicane oltre alla Fondazione Leo Matiz presieduta dalla figlia Alexandra. Sarà proprio quest’ultima a raccontare al visitatore il sottile e affettuoso rapporto che legava Frida a Leo.