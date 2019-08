Freddy for a week, l'evento all'Hard Rock Cafe

Come ogni anno, Hard Rock Cafe Roma rende omaggio a Freddie Mercury, in occasione del suo compleanno e quest'anno lo fa dedicando, non un giorno, ma un'intera settimana all'intramontabile leggenda del rock. Dal 5 settembre, giorno del compleanno del leader dei Queen, al 12 settembre, l'Hard Rock Cafe Roma festeggia con spettacoli di musica dal vivo e un menù creato ad hoc per l'occasione.

Il programma della Freddy Mercury Week

Si parte giovedì 5 settembre, alle 21, con lo spettacolo di musica live dei Bohemian Symphony, la band della Queen Orchestra, un connubio perfetto tra rock e classic. Si prosegue il 12 settembre, sempre alle 21, con i QueenRocks. In accompagnamento agli spettacoli live e per tutta la settimana, inoltre, l'Hard Rock Cafè proporrà un menù speciale.

Al costo di 32 euro a persona, il menu per adulti include gli iconici "baffetti alla Freddie", il cui ricavato verrà devoluto alla The Mercury Phoenix Trust. Prevista anche una promo 2x1 sulla birra Nastro Azzurro in bottiglia disponibile al bar durante la serata. Disponibile, inoltre, il menu per bambini (fino ai 10 anni di età inclusi) al costo di € 17,00 a bambino. Anche il Kid Menu include i baffi alla Freddie del costo di € 2,00, il cui ricavato verrà devoluto alla The Mercury Phoenix Trust.

Di seguito il menu adulti e bambini nel dettaglio:

FREDDIE FOR A WEEK SPECIAL MENU

ANTIPASTO, A SCELTA TRA:

SPINACH & ARTICHOKE DIP

Una crema di pecorino e formaggio Cheddar, spinaci tritati e cuori di carciofi, servita con tortilla chips croccanti e pico de gallo a parte

Oppure

WINGS

Le nostre classiche alette di pollo arrostite lentamente e condite con classica salsa Buffalo o barbecue e servite con carote, sedano e salsa blue cheese

PIATTO PRINCIPALE , A SCELTA TRA:

ORIGINAL LEGENDARY BURGER

227gr di Steakburger guarnito con formaggio Cheddar, un anello di cipolla croccante, bacon affumicato, lattuga fresca e pomodoro, servito con patatine fritte e la nostra famosa steak sauce a parte

Oppure

BBQ PULLED PORK SANDWICH

Maiale affumicato sfilacciato a mano, ricoperto con la nostra salsa barbecue fatta in casa, servito su un panino fresco tostato con coleslaw e fettine di mela Granny Smith

Oppure

CLASSIC CLUB SANDWICH

227gr di petto di pollo grigliato, tagliato a fette e servito con bacon affumicato, pomodoro fresco, lattuga fresca e maionese su pane ai cereali tostato

Oppure

FRESH BEET SALAD

Fresche barbabietole rosse e arancia fresca condite con insalata mista, spinacino e vinaigrette al limone e timo, ricoperta con formaggio di capra sbriciolato e semi di zucca tostati.

BEVANDE:

Soda – scelta tra

Pepsi, Pepsi Max, Schweppes orange, 7 Up

FREDDIE FOR A WEEK KID MENU

(valido fino ai 10 anni)

PIATTO PRINCIPALE – A SCELTA TRA:

Buddy Jr's Cheeseburger

Hamburger cotto alla griglia e servito in un panino tostato con formaggio

Razzi's Chicken Tenders

Croccanti bastoncini di pollo fritto, serviti con senape dolce

Ain't Nothing But A Hotdog

Hotdog cotto alla griglia servito in un soffice panino

DESSERT:

Ice-Cream Vaniglia o Cioccolato

BEVANDE - A SCELTA TRA:

Soda: Pepsi, Pepsi Max, Schweppes Orange, 7Up