Freak & Nstein Jr. al Cine Teatro L'Aura

Dal 17 al 20 gennaio 2019 al CineTeatro L’Aura andrà in scena “Freak & Nstein Jr.” uno omaggio al genio comico di Mel Brooks. Enrico Maria Carraro Moda, regista dell’opera, ne estrapola le qualità comiche e grottesche avvalendosi di una scenografia minimalista che permette di fruire meglio dell’esilarante scambio di battute dal ritmo sostenuto. Gli attori vestiranno magistralmente i panni del dottor Frederick von Frankestein, folle inventore avanguardista, del suo fedele Igor, servo morboso e sottomesso (più o meno…). Ed ecco che i due plasmeranno la Creatura, un mostro (non lo diciamo a lui che potrebbe offendersi) dal carattere esasperante, che sarà il perno di situazioni grottesche: tip tap e balli improvvisati, prodezze recitative, amori improbabili (quali non lo sono?), battute esilaranti, situazioni ricche di equivoci e divertenti incomprensioni. Mentalmente trasportati tra le strade della Transilvania, lo spettacolo risulterà coinvolgente anche per i più piccoli, quindi andarlo a vedere è sicuramente qualcosa che “SI PUO’ FARE!”



Per saperne di più: http://www.teatrolaura.org/portfolio/freak-nstein-jr/

Avviso ai soci



17-20 gennaio 2019

dal giovedì al sabato ore 21:00- domenica ore 18:00





FREAK & NSTEIN JR

CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna,37 (angolo con Vicolo di Pietra Papa,64)

Roma-zona Viale Marconi

Biglietti intero 13 € / ridotto 10 € + tessera associativa annuale (2 €)

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

e-mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org