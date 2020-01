Fraternali Quartet Gruppo B: The Music of Virgilio Fraternali live al Cotton Club

Il gruppo “B” nasce nel 1982 dall’idea di Virgilio Fraternali, storico trombonista dell’area jazzistica romana. All’epoca lo scopo del progetto era quello di fondere tra loro, musica popolare dei paesi dell’est europeo, jazz e tematiche di stampo classico. L’organico, in quel periodo non ebbe modo di esprimere dal vivo il proprio repertorio e la propria potenzialità ed il progetto rimase per quasi 40 anni nel cassetto.



Ad un anno dalla morte di Virgilio Fraternali, il fratello Alex ha riportato alla luce il tutto e, con il grande aiuto degli altri musicisti ha riarrangiato quei brani originali tanto cari al fratello, che finalmente avranno il giusto palcoscenico e riconoscimento.



“Questo progetto non è propriamente un ‘disco’, o meglio un ‘cd’; lo è diventato mediante le tecniche di oggi. In realtà è una registrazione effettuata nell’anno 1982 con mezzi oggi decisamente caduti in disuso, e registrato ‘seduta stante’ (come viene viene, tanto per intenderci). Lo scopo di tutto questo è il linguaggio musicale inerenti la fusione tra Musica popolare, Jazz e tematiche di stampo decisamente classico.



La speranza che io nutrivo vent’anni fa affinché questo lavoro fosse riconosciuto, a tutt’oggi non è cambiata e spero ancora, con il mio sentimento di artista, che dopo tanto tempo sia apprezzato come lo hanno apprezzato i musicisti che hanno collaborato con me. E tutti colore che, ascoltandolo, hanno fatto altrettanto”.



Con queste parole, mio fratello Virgilio, riproponeva nel 2002 il suo progetto, nella speranza di farlo finalmente uscire dall’ombra. Oggi, a oltre 35 anni dalla nascita del progetto e a pochi mesi dalla sua morte, ho avuto il piacere di portare avanti il suo discorso musicale così presto troncato. E grazie ad Alessandro Tomei, Francesco Lo Giudice e Lucrezio de Seta, la musica è ripartita.



Line-up

Alessandro Fraternali Chitarra

Alessandro Tomei Sax/Clarinetto

Francesco Lo Giudice Organo Hammond

Lucrezio De Seta Batteria



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

Inizio concerto ore 21:30



