Fratelli di sangue: comicità e danza

Sarà la Enjoy Your Events a presentare lo spettacolo dell’anno all’Atlantico di Roma il 2 febbraio 2018 a partire dalle ore 19:00 con un evento per sostenere l’Avis Comunale di Roma nel progetto “Casa del Donatore” Francesco Alessandro, cantautore e ideatore del progetto, insieme a Francesco Rizzo, protagonista del film “Fratelli di sangue”, reciderà il nastro di questo memorabile evento, il tutto “condito” da esilaranti esibizioni di danza a cura di Lola Maldad.

Alle ore 21:00, invece, l’Atlantico aprirà le porte al suo calorosissimo pubblico per assistere ad una kermesse di comici tutta da ridere, acquistando i biglietti ad un costo contenutissimo e competitivo.

Presenta la serata Gianfranco Butinar conosciuto per uno dei programmi radiofonici più seguiti di Radio M2o “A qualcuno piace presto” e, come un vero e proprio showman, regalerà come sempre “grandi risate” con i suoi cavalli di battaglia, ossia imitazioni di Franco Califano, Francesco Totti, Bruno Pizzul, Mario Balotelli, facendoci fare un viaggio nel mondo di chi ha fatto dell’imitazione un arte, tra imperdibili aneddoti e improbabili duetti, concludendo con deliranti parole crociate.

Giandomenico Anellino, il famoso chitarrista italiano, si esibirà con una serie di brani, remake del grande Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Zucchero, Amedeo Minghi, Adriano Celentano, Riccardo Cocciante e tanti altri e di artisti internazionali come Josè Carreras, Randy Crowford, Dee Dee Bridgewater, Dionne Warwick, Brian Adams.

Importante la partecipazione di Luciano Lembo, artista romano a 360°, direttamente da Zelig e Colorado Cafè, con la sorprendente cover di Robert De Niro e con le sue famosissime imitazioni e monologhi in uno slang inconfondibile come solo lui sa fare. Gli spettacoli di Luciano Lembo sono adatti a tutti, grandi e piccini, perché non scadono mai nella volgarità e questo, sicuramente, rende l’artista unico ed irripetibile.

Si susseguiranno sul palcoscenico direttamente da Colorado Cafè e Tu si que vales Marco Passiglia che interverrà durante la serata con una serie di monologhi e riflessioni esilaranti, accompagnati da canzoni comiche e momenti emozionanti per riscoprire la bellezza di dirci: “Grazie!”; Fabrizio Gaetani cabarettista, attore comico e “cialtrone della più bassa specie” di recente dal Contest Central Comedy; infine, ma non di minore importanza, Daniele Si Nasce vero e proprio “esegeta” di Renato Zero, di cui esegue il repertorio con maestria e un rispetto davvero rari nel vasto panorama degli imitatori, che spesso si limitano a farne una parodia e risultano solo una caricatura sbiadita dell’originale.