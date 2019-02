Franz Liszt e l'Italia: i Sonetti del Petrarca e parafrasi da opere di Verdi

Chiarastella Onorati, mezzosoprano

Giulio De Luca, pianoforte



L’interesse di Liszt per la cultura musicale e letteraria italiana bene si rappresenta nel programma del Concerto, che comprende, oltre a due piccoli brani in italiano, la prima versione dei Tre Sonetti del Petrarca per voce e pianoforte ed alcune delle più belle parafrasi da concerto per pianoforte di opere verdiane.



Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto) € 8,00 ( riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto)

Convenzioni aperte con l'Associazione Info. Roma, La chiave del violino e l'Accademia Musicale Sherazade



Servizio gratuito di prenotazione ( vivamente consigliata)



CONVENTO S. XII APOSTOLI - SALA dell’IMMACOLATA

Via del Vaccaro, 9 - angolo p.za Ss. Apostoli Roma



info e prenotazioni:

cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

Tel.: +39 333 45 71 245/ 3498256457

