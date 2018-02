FrankenBierFest: le birre della Franconia a Roma

Publigiovane Eventi e Ma che Siete Venuti a Fà presentano la quarta edizione del FrankenBierFest, che andrà in scena nei giorni 6-7-8 aprile.

Un evento di 3 giorni durante i quali verrà ricreato un angolo di Franconia, splendida regione della Germania, in una location FrankenBierFest 7esclusiva di Roma: la Limonaia di Villa Torlonia.

FrankenBierFest a Roma

Sarà un’occasione per conoscere da vicino la forte tradizione birraria che contraddistingue la regione con la più alta densità di birrifici al mondo, in modo completo, approfondito, come mai successo prima: saranno presenti autorità franconi del settore, esperti degustatori di fama internazionale e sarà allestita una mostra fotografica sull’argomento.

Le birre selezionate

I birrifici e le birre saranno selezionati da Manuele Colonna, personaggio di riferimento del mondo brassicolo e grande conoscitore della scena francone in tutte le sue sfaccettature, sia per ciò che riguarda i produttori che le produzioni. Proprietario del celebre pub romano Ma Che Siete Venuti a Fa, si è già distinto per la direzione tecnica di importanti eventi birrari come ‘Un Mare di Birra–La Prima Crociera della Birra Artigianale’ nel 2011, 2012 e 2016 e ‘EurHop Roma Beer Festival–Il Salone Internazionale della Birra Artigianale’ nel 2013, 2014, 2015 e 2016, 2017 tutti organizzati dalla società Publigiovane Eventi, nota nel panorama italiano della birra artigianale anche grazie alla pubblicazione di Fermento Birra Magazine, rivista nazionale bimestrale più importante del settore.

Un unico lungo bancone ospiterà tutte le botti e i birrai, che presenteranno direttamente al pubblico le loro creazioni. Il montaggio degli impianti sarà a cura di Tecnofrigo Service. Mentre la fornitura dei bicchieri è operata da VDGlass, Main Partner della manifestazione

L'area Food del FrankenBierFest

Particolare attenzione sarà data anche al Food, curato da La Limonaia, che presenterà un’offerta in stile tradizionale francone. La mostra fotoFrankenBierFest 5grafica, curata da Michael James, beer traveller di fama mondiale, sarà un viaggio dentro al mondo brassicolo francone attraverso le immagini di appassionati e fotografi, affascinati dall'unicità di questa regione straordinaria dalla forte vocazione birraria.

Birra in Franconia

Completerà il viaggio virtuale il libro “Birra in Franconia”, che sarà presentato al pubblico durante l’evento, e che rappresenta un “diario di viaggio alla riscoperta della tradizione brassicola francone”, come recita il sottotitolo.

Edito dalla stessa società Publigiovane e scritto da Manuele Colonna, racconta esperienze, ambienti, tour, aneddoti, tutti rigorosamente di stampo birrario, vissuti dall’autore nei suoi continui e lunghi viaggi alla scoperta di un mondo che si intreccia indissolubilmente con quello della birra, non solo intesa come bevanda, ma anche come stile e parte integrante della vita francone. Sarà possibile incontrare l’autore, Manuele Colonna, durante l’evento per scambiare impressioni e opinioni.

Viaggio ‘consapevole’ attraverso il mondo birrario francone

La comunicazione interna e gli strumenti che verranno messi a disposizione (una Guida contenente la mappa della Limonaia con i percorsi interni e le descrizioni di tutte le birre e i birrifici presenti) permetteranno di affrontare un viaggio ‘consapevole’ attraverso il mondo birrario francone.

Ad ogni partecipante verrà fornito, oltre alla guida, un bicchiere celebrativo tradizionale.