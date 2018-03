Francofilm Festival

XI edizione del Festival del Cinema Francofono di Roma, dal 12 al 21 marzo 2018 presso l'Institut français - Centre Saint-Louis, dipendente dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, nel centro storico di Roma, tra piazza Navona e il Pantheon.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Tutti i film sono in versione originale e sottotitolati in italiano.

La rassegna presenta 20 lungometraggi, di cui 16 in concorso, provenienti da 16 paesi membri della Francofonia: Albania, Armenia, Belgio, Bulgaria, Burkina Faso, Canada-Québec, Costa d’Avorio, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Francia, Grecia, Libano, Lussemburgo, Marocco, Romania, Svizzera e Tunisia.

Più di dieci giorni di proiezioni, per la maggior parte inedite in Italia, arricchite dalla presenza speciale di registi ed attori. Quest’anno il festival presenta anche una sezione Junior, film per la famiglia, fuori concorso.

Quest’edizione, leitmotiv dei film in concorso sono le relazioni portate all’estremo, come riflesso della complessità della natura umana. Tra i vari rapporti di interdipendenza dei protagonisti, la pellicola che porta al parossismo questa concezione di legame, è sicuramente Chien, Bayard d’or al Festival di Namur.

Giunto alla nona edizione, il Francofilm verrà inaugurato proiettando in prima nazionale CHIEN di Samuel Benchetrit (Francia 2017), vincitore del Bayard d’Or al Festival internazionale del film francofono di Namur 2017 (FIFF), che patrocina per il quarto anno consecutivo il Francofilm. L’evento si chiuderà il 21 marzo con la serata di premiazione e la proiezione in anteprima nazionale del pluripremiato film “Petit paysan – Un eroe singolare” di Hubert Charuel in collaborazione con NO.MAD Entertainment.

Gli spettatori potranno esprimere il proprio voto determinando il Premio del Pubblico. Una giuria di professionisti del cinema presieduta da Romano Milani, Segretario Generale del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani, e composta da Pamela Coppola, fondatrice e direttrice della NAPIS, società di sottotitoli elettronici e Vincenzo Mosca, fondatore e presidente della TVCO, Distributore internazionale, titolare di sales company, assegnerà inoltre il Gran Premio della Giuria.

Associato alle Giornate della Francofonia in Italia (7-22 marzo 2018), il festival ne sposa la missione, ovvero promuovere la cultura francofona e la lingua francese attraverso attività artistiche, condividendone i valori democratici universali.

Non perdete l’occasione di farvi emozionare dal grande schermo, perché il cinema cresce quando viaggia!

Francofilm è organizzato con il sostegno di Air France e patrocinato dal Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF).