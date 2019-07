Franco Vinci Trio in concerto al Charity Café

Giovedì 25 luglio il blues è di scena al Charity Café con il trio capitanato da Franco Vinci (Voce & Chitarra), completato da Mimmo Catanzariti al basso e Marcello Surace alla batteria. Un concerto all’insegna del blues/rock: Franco Vinci propone, infatti, un repertorio di rielaborazioni degli standard del rock e del blues riprendendo grandi musicisti come Ray Charles, Robert Johnson, T. Bone Walker, John Lee Hooker,Freddy King a cui si aggiungono anche autori come Eric Clapton, Jimi Hendrix, J.J. Cale, Jeff Beck. Oltre a questi pezzi presi in prestito dalla tradizione blues e rock non mancheranno brani originali estratti dai suoi album.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06 4782 5881



Line-up

Franco Vinci, Voce & Chitarra

Mimmo Catanzariti, Basso

Marcello Surace, Batteria