Inaugurazione Mostra: Venerdì 24 Gennaio ore 18:00

Durata Mostra: 24-30 Gennaio 2020

Luogo: Medina Roma, Via Angelo Poliziano, 36

Sito web: www.medinaroma.com Email: info@medinaroma.com Tel. +39 06 96030764



Franco Vignoli Contemporary Art Exhibit dal 24 al 30 Gennaio 2020 presso gli spazi Medina Roma. Una mostra personale di Franco Vignoli, pittore autodidatta che, senza specifici studi artistici, ha sviluppato la sua passione per l’arte influenzato in parte dal padre, anch’egli pittore. Questa di Vignoli è la prima personale che vuole essere una vera e propria retrospettiva sulla sua variegata produzione artistica.

Vignoli ha sempre seguito la sua passione per la pittura ed ha una produzione artistica molto variegata. I suoi soggetti, infatti, spaziano dai ritratti alle marine, dai paesaggi alle nature morte. Ogni dipinto nasce da un emozione improvvisa che si sviluppa da un’immagine che l’occhio riesce a cogliere nella variegata realtà che lo circonda.

Negli anni ha preso parte solo a mostre collettive. Nel 2010 partecipa al concorso nazionale di pittura organizzato dall’Associazione Culturale “il Ponte” di Lanciano (CH); dove si è aggiudicato il primo premio della giuria popolare ed il secondo premio della giuria qualificata.

La sua prima personale, presso gli spazi Medina Roma, vuole essere una retrospettiva su buona parte della sua produzione: un’occasione unica per presentare al pubblico romano le sue opere.