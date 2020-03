Franco Tinto presenta il nuovo disco "Accordi di donne"

Domenica 8 marzo presso lo Sciamano Music School Franco Tinto accompagnato dalla sua band presenterà il suo nuovo disco intitolato Accordi di Donne uscito recentemente per l’etichetta Filibusta Records. La formazione è completata da Valeria Rinaldi alla voce, Fabio Penna al basso elettrico, Andy Bartolucci alla batteria, Adriano Ancarani al violoncello, Danilo Cartia al Banjo, Luca Chiaramonte alla chitarra acustica e Francesca Aloisi alle tastiere.

Accordi di Donne è un disco elegante, raffinato che spazia tra musica brasiliana, lo swing, il latin jazz e la musica d’autore mantenendo sempre una grande attenzione alla composizione. Questo lavoro rappresenta, infatti, la sintesi di un percorso durato circa due anni che ha portato alla nascita di 14 canzoni, ognuna delle quali ha alle spalle una storia ben precisa. Ogni testo è stato scritto da una “autrice diversa”, proprio perché secondo l’autore del disco, le donne sembravano più indicate a farsi suggestionare dalle musiche stesse.

Composizioni che spaziano tra la bossanova brasiliana, ritmi latin jazz ed echi che richiamano gli chansonnier francesi che, pur spaziando tra diversi stili, mantengono sempre una suggestiva eleganza nello stile. E il risultato è un lavoro raffinato che dà chiaramente spazio ai testi delle autrici, con generi musicali che hanno tanto in comune e che dialogano perfettamente tra loro. Tuttavia, nonostante la varietà stilistica di ogni brano, è da sottolineare il carattere introspettivo di un disco che racconta 14 storie molto diverse tra loro, tutte caratterizzate da un velato intimismo. A fare da minimo comun denominatore, infatti, è una chitarra sempre elegante e attenta con un gusto particolare per gli arrangiamenti che lasciano ampio spazio alla voce di Valeria Rinaldi, interprete perfetta di questi brani. In sintesi Accordi di Donne è un disco che lascia ampio spazio al gusto, alla raffinatezza di 14 autrici che messe alla prova davanti ad una “sfida” hanno regalato un tocco di grazia a delle composizioni scritte con gusto e tanta passione.

Line-up

Franco Tinto, chitarra

Valeria Rinaldi, voce,

Fabio Penna, basso elettrico

Andy Bartolucci, batteria

Adriano Ancarani, violoncello

Danilo Cartia, Banjo,

Luca Chiaramonte, chitarra acustica

Francesca Aloisi, tastiere

Info e prenotazioni 3476690831 – 3291640582