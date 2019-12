Franco Cuomo International Awards, i premiati dell'edizione2019

Due Premi alla Carriera: per la Letteratura alla scrittrice Dacia Maraini e per il Giornalismo a Giuseppe Marra, editore del Gruppo Gmc Adnkronos. Un Premio speciale internazionale all’ex Direttore Generale dell’Unesco Federico Mayor Zaragoza. E riconoscimenti ad altri importanti intellettuali, che rappresentano l’eccellenza nei settori del giornalismo e della saggistica, della letteratura e dell’arte: il vice direttore vicario del Corriere della Sera e direttore del Magazine 7 Barbara Stefanelli, la scrittrice Chiara Gamberale, l’imprenditore Brunello Cucinelli, gli storici Andrea Graziosi e Giovanni Mario Ceci, l’attore e regista Corrado D’Elia, l’attore Felice Panico, il direttore d’orchestra Gianna Fratta e due grandi esponenti dell’arte contemporanea Michelangelo Galliani e Tito Rossini.

Un award speciale all’artista Luca Maria Patella. Premiati anche Giuseppe Ricci, ChiefRefining& Marketing Officer Eni per le attività in ambito di sostenibilità ambientale portate avanti dal gruppo Eni, il missionario e medico Fra Fiorenzo Priuli, la Fondazione Carano 4 Children impegnata ad aiutare i bambini in difficoltà e Claudio Manzo per la sua iniziativa solidale a sostegno delle famiglie dei piccoli ricoverati all’Ospedale Bambino Gesù.

Sono questi i vincitori della VI Edizione del Franco Cuomo International Award, il premio intitolato allo scrittore, giornalista e drammaturgo scomparso nel 2007, che si tiene su iniziativa dell’Associazione Il Meglio della Puglia con il Patrocinio di: Senato della Repubblica, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,European Center for Peace and Development (ECPD) e Comune di San Severo.Un riconoscimento che si propone di valorizzare nuove forme di espressione culturale, sociale e umana nel segno dell'opera di Cuomo, intellettuale sensibile e raffinato che sapeva analizzare l’agire umano e il mondo da molteplici punti di vista e che ha raccontato il suo tempo, attraverso la cronaca, la storia, i suoi romanzi e le sue pièce teatrali.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia si terrà mercoledì 4 dicembre 2019 alle ore 16.00 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma (Via della Dogana Vecchia, 29). Introdurrà la senatrice Assuntela Messina, segretario della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) e membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Presenterà la manifestazione il giornalista Giampiero Marrazzo.

L'elenco dei premiati

Premio alla carriera per la Letteratura

A Dacia Maraini per la sua straordinaria, incessante e appassionata attività di scrittrice, poetessa, saggista, drammaturga e sceneggiatrice e per l’impegno civile e sociale che ha sempre profuso da intellettuale sensibile e attenta ai cambiamenti in atto nel mondo.

Premio alla carriera per il Giornalismo

Al cavaliere del lavoro Giuseppe Marra, imprenditore che si è sempre rivelato in grado di interpretare le sfide del futuro, per aver dato vita al gruppo editoriale Gmc Adnkronos, che è un polo multimediale tra i più importanti e all’avanguardia in Italia nel settore della comunicazione e dell’informazione, e il cui motore e cuore pulsante è costituito dall’agenzia di stampa, che da oltre 50 anni produce notizie con obiettività e autorevolezza, avvalendosi dei canali di diffusione più innovativi e degli strumenti tecnologici più all’avanguardia: web, radio, tv satellitare, analogica e digitale, outdoor tv, citizenjournalism e sistemi di interazione con gli utenti.

Sezione Letteratura

A Chiara Gamberale, scrittrice amatissima che ha saputo distinguersi per la particolare capacità di dare voce ai sentimenti e alle emozioni delle donne, di cui ha saputo raccontare con rara sensibilità e un linguaggio nuovo e alto l’universo interiore, i loro sogni, le loro fragilità, i loro dolori, ma anche le speranze, il coraggio e la forza, per il suo ultimo romanzo, “L’Isola dell'abbandono” (Feltrinelli) , che narra delle “trasformazioni che avvengono in noi quando la vita ci chiama a scegliere e non ci consente più di giocare a nascondino con noi stessi”, quando ci innamoriamo, quando perdiamo qualcuno che ci è caro o quando ci nasce un figlio.

Sezione Teatro

All’imprenditore Brunello Cucinelli, per l’ appassionato impegno etico ed estetico che ha profuso nel promuovere la Bellezza in tutte le sue declinazioni culturali e in particolare per aver trasformato il suo borgo di Solomeo in un laboratorio di creatività e in un nuovo e stimolante punto di riferimento per il mondo dello spettacolo italiano.

All’attore e regista Corrado d’Elia per la straordinaria cifra poetica dei suoi spettacoli, delle sue regie e per aver portato in scena in questi in anni il Cyrano di Bergerac in numerosi e prestigiosi teatri del nostro paese nella storica traduzione di Franco Cuomo, di cui ha saputo cogliere e valorizzare la magia, la suggestione e la modernità.

Sezione Saggistica

Al professore Andrea Graziosi per la sua importante e intensa attività di ricerca storica e in particolare per la sua ultima opera “Il futuro contro”, dedicata alla crisi in atto in Occidente e in particolare in Italia.

Al professore Giovanni Mario Ceci, per i suoi importanti studi sul fascismo, la storia della politica italiana durante la guerra fredda e sul terrorismo e i suoi saggi, tra cui “Renzo De Felice storico della politica” (Rubbettino, 2008); “Moro e il PCI. La strategia dell’attenzione e il dibattito politico italiano, 1967-1969” (Carocci, 2013); “Il terrorismo italiano. Storia di un dibattito” (Carocci, 2013)

Sezione Arte

A Tito Rossini, pittore nato a Formia per l originalità della cifra pittorica e lo straordinario lirismo metafisico.

A Michelangelo Galliani per la sua originale produzione scultorea e per la speciale sensibilità con cui sperimenta nuove modalità espressive.

Premi speciali internazionali Franco Cuomo Ecpd – Università della Pace Nazioni Unite a Federico Mayor Zaragoza , ex direttore generale dell’Unesco, presidente della Fondazione per la Cultura della Pace e membro onorario della International Decade for the Promotion of a Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the Worlde della Académie de la Paix e a Padre Fra Fiorenzo Priuli, medico in Africa e missionario, animatore straordinario dell'ospedale di Tanguieta in Benin.

Premi speciali sono assegnati dalla Presidenza del Franco Cuomo International Award e dall’Associazione Il Meglio della Puglia, main sponsor dell’iniziativa.

Per la Musica a Gianna Fratta, cavaliere della Repubblica Italiana, grande talento italiano, pupilla del grande direttore russo Yuri Ahronovitch. impegnata dal suo debutto avvenuto nel 1998 a dirigere in molti casi come prima donna importanti orchestre, dai Berliner Symphoniker all’ Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, a quella del Teatro Petruzzelli, alla Royal Academy di Londra, solo per citarne alcune.

Per il Teatro Giovani un award speciale è andato a Felice Panico, regista autore e attore, che ha realizzato spettacoli per molti teatri stabili e collaborato ai più alti livelli con registi, compagnie e produzioni nazionali nonostante la ancora giovane età.

Per l’Ambiente e la sostenibilità a Giuseppe Ricci, numero 2 di Eni per aver sostenuto i progetti di Venezia e Gela delle bioraffinerie

Per la Solidarietà: a Claudio Manzo dell'associazione Per Mano che si occupa di ospitare le famiglie dei bambini malati oncologici in cura al Bambin Gesù, in residenze speciali, che sono anche luoghi sommessi di arte; e alla Carano 4 Foundation, che si occupa a livello internazionale di aiutare i bambini in difficoltà, in particolare minori orfani o rifugiati o abbandonati utilizzando lo strumento dell’arte.

Per la i Linguaggi della poesia a Luca Maria Patella, tra gli artisti e gli intellettuali italiani più importanti e noti sulla scena culturale nazionale e internazionale, attivo fin dagli anni Sessanta su un ampio spettro di ricerche sperimentali e, tra i primi a utilizzare la multimedialità. Già insignito del Franco Cuomo International Award per l’arte nel 2015, viene premiato in questa edizione per la poesia, la narrativa e la saggistica.