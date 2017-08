Franco Bolignari "Crudelia De Mon" a Villa Celimontana

Sabato 2 Settembre presso Villa Celimontana Franco Bolignari Quartet presenta Crudelia De Mon



Doppiatore di varie colonne sonore di films americani (Magia d’estate, tutti insieme appassionamente, ecc.) nel 1961 ha acquistato una considerevole notorietà interpretando la canzone CRUDELIA DE MON nel film animato la carica dei 101.

Ha inoltre eseguito i motivi conduttori di vari film italiani quali Tam Tam Matumbe, Accadde fra le sbarre, non c’è amore più grande, l’ultimo amante, ecc.

Collega ed amico di Alberto Rabagliati e di Natalino Otto, Franco Bolignari canta non soltanto i successi di quei famosi cantanti, ma anche celebri “ballads” americane.

Franco Bolignari ha cominciato a cantare a 15 anni con vari complessi orchestrali appartenenti alla quinta amata americana.

Vincitore di due concorsi radiofonici banditi dalla RAI rispettivamente nel 1945 e nel 1953, ha frequentato un corso di perfezionamento presso l’Ente medesimo debuttando con l’orchestra del maestro Nicelli. Successivamente ha proseguito la sua carriera radiofonica con le orchestre dei mastri Strappini e Chioccio.

Vincitore del festival di Messina nel 1954 e finalista nei festival di Firenze (1955), Vibo Valentia (1955) e Velletri (1959)

Per la casa discografica RCA-ITALIANA ha inciso numerosi dischi con i maestri Savina, Trovajoli e Morricone.

La sua attività artistica si è svolta non solo in italia agli ordini dei maestri Segurini e Canfora, ma anche in Germania con un proprio complesso.



Franco Bolignari ha effetuato varie tournée negli Stati Uniti d’America dove si è esibito per alcune associazioni italo-americane, accompagnato al pianoforte da due assai noti musicisti, quali Ettore Stratta, direttore artistico della Warner e il maestro Mike Renzi, abituale accompagnatore del celebre cantante Mel Tormè.



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



Franco Bolignari voce

Riccardo Biseo pianoforte

Giorgio Rosciglione contrabbasso

Lucio Turco batteria