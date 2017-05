Franciacorta in Villa 2017

Prosegue il percorso enogastronomico alla scoperta dei sensi iniziato cinque anni fa a Fondi (LT) con la prima edizione di Franciacorta in Villa. Un successo annunciato e confermato nel corso degli anni quello del format studiato da Associazione Decant.

Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari. Il Franciacorta, il nobile vino proveniente dalla lontana Franciacorta trova un spazio congeniale nella elegante manifestazione enogastronomica del sud Pontino in cui il palato viene deliziato con le numerose proposte.

Dal lago d'Iseo giungeranno a Fondi 44 etichette proposte in degustazione dalle aziende 1701, Antica Fratta, Bellavista, Berlucchi Guido, Bersi Serlini, Bosio, Ca' del Bosco, Camossi, Castello Bonomi, Cintus, Contadi Castaldi, Ferghettina, La Costa di Ome, la Fiorita, La Rotonda, La Torre, La Valle, Marchesi Antinori-Tenuta Montenisa, Mirabella, Monte Rossa, Mosnel, Villa Franciacorta. Dalla piana Fondi e non solo, si farà largo la gastronomia curata per Franciacorta in Villa Agricola Gizzi, Caseificio Cammisa (Silvana Frutta), Coffèè System, Dolci Italia, Fruit Service, Macelleria Mattei, Magni Ricevimenti, Norcineria Petrillo F., Pizzeria Maruzzella, Retroterre Ortofrutta Petrillo, Ristorante Da Fausto, Ristorante Riso Amaro, Tiella Slow. L'evento vede ancora una volta il patrocinio del Consorzio Franciacorta, nato nel 1990 per garantire e controllare il rispetto della disciplina di produzione del vino Franciacorta e del Comune di Fondi che ha voluto dare spazio a questa manifestazione che da il via ed arricchisce l'estate Fondana. Partner delle due serate le aziende Gino Vaccaro e Magni Ricevimenti. Nella serata del 24 ci sarà un interessante seminario di approfondimento sul Franciacorta Rosé tenuto da Alessandro Scorsone.

L'evento è a posti limitati ed è gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 328/8449450, 335/6270026, 339/2060765, www.associazionedecant.it, decantfondi@gmail.com, http://fb.me/franciacortainvilla, http://fb.me/AssociazioneDecant