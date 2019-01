Francesco Saguto Union Trio in concerto al Charity Café

Venerdì 18 gennaio il jazz torna in scena al Chartity Café con Francesco Saguto Union Trio band completata da Giulio Scarpato al basso ed Emanuele Zappia alla batteria. La formazione eseguirà un repertorio composto da brani originali e arrangiamenti di standards e originals appartenenti alla tradizione jazzistica. Tra i brani in repertorio Epistrophy di Theloniuos Monk, Goodbye Pork Pie Hat di Charles Mingus. Il sound del trio è Jazz nella sua visione più ampia, melodico e moderno nell'approccio ritmico con una particolare attenzione all'interplay.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Info: 06.47825881



Line-up

Francesco Saguto, Chitarra

Giulio Scarpato, Basso

Emanuele Zappia, Batteria