Francesco Poeti Trio Slow Bodies in concerto al Charity Café

Francesco Poeti Trio in concerto al Charity Café

Giovedì 29 marzo il jazz torna ancora una volta in scena al Charity Café di vis Panisperna con il trio capitanato da Francesco Poeti completato da Enrico Bracco alla chitarra e Valerio Vantaggio alla batteria. Un incontro fra tre musicisti che si conoscono da tempo e che hanno già condiviso diverse esperienze artistiche in diversi palcoscenici. In questo caso, però, il concerto è organizzato da Francesco Poeti, col suo basso a sei corde customizzato, che proporrà alcune sue composizioni originali.



Sarà l’occasione per ascoltare una musica priva di etichette che, tuttavia, potrebbe essere catalogata nel solco del jazz contemporaneo. Nonostante questo progetto sia stato originariamente pensato per una formazione più ampia, il trio esprime un’atmosfera cameristica e conferisce una maggiore libertà.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Francesco Poeti , Chitarra Basso

Enrico Bracco, Chitarra

Valerio Vantaggio, Batteria