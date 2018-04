Francesco Patti & Leonardo Borghi Trio in concerto al Charity Café

Venerdì 4 maggio il jazz torna in scena al Charity Café con la band capitanata da Francesco Patti e Leonardo Borghi che sarà alle prese con un repertorio composto da grandi classici del bebop e dello Swing. Il Jazz nella sua accezione più classica in una commistione di idee e interplay proposte da due generazioni di musicisti che interagiscono stimolando idee e ricerca.



Un ensemble che riassume il piacere di rinnovare un repertorio consolidato dalla storia e che mai potrà essere fuori moda se vincolato da esperienza, passione e astuzia. La band, infatti, omaggerà i più grandi miti della storia del jazz passando da Duke Ellington fino a giungere a Charlie Parker, Thelonious Monk, e Tadd Dameron.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Francesco Patti, Sax

Leonardo Borghi, Piano

Vincenzo Florio, Contrabbasso

Marco Valeri, Batteria