Francesco Montanari a Ostia Antica Festival 2020

Si aprono il 1 luglio le prevendite per i primi 7 spettacoli annunciati in cartellone della quinta edizione di Ostia Antica Festival, la rassegna che si svolge al Teatro Romano di Ostia Antica e presenta ogni anno grandi spettacoli di musica, teatro e danza fra tradizione e innovazione, organizzati dal consorzio di imprese "Antico Teatro Romano" in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica.

Primo spettacolo in programma, il 31 luglio, con Francesco Montanari che rilegge i Menecmi di Plauto. La prima commedia degli equivoci da Plauto, traduzione di Sacha Piersanti, adattamento Arianna Mattioli, Regia Enrico Zaccheo. I Menecmi sono due fratelli gemelli, separati alla nascita, che si rincontrano dopo lunghe peripezie dando origine ad una serie di scambi di persone e – dunque - di equivoci. Divertente, grottesco paradossale, il monologo vede Francesco Montanari in veste comica e irresistibile.

Prevendite su Ticketone e Ooohevents

Per maggiori informazioni: http://www.ostianticateatro.com – info@ostianticateatro.com

Qui il cartellone completo di Ostia Antica Festival 2020