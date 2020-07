Spettacolo Teatrale "I Menecmi" con Francesco Montanari. Da Plauto

Francesco Montanari porta "I Menecmi" al Castello di Santa Severa nel contesto di "Sere d'estate", il Caffeina Festival.

La commedia degli equivoci, così come raccontata da William Shakespeare e dalla letteratura classica e contemporanea seguente, trae le sue origini dalla commedia latina del III secolo avanti Cristo, nello specifico firmata da Plauto che prende il nome di “Menecmi”.

I Menecmi sono due fratelli gemelli, separati alla nascita, che si rincontrano dando origine a scambi di persone e – dunque – di equivoci. Una commedia che nasce da un torto e termina con la riparazione dello stesso, che presta il fianco alla risata semplice, ma non si nega alla riflessione. Il tentativo qui è quello di entrare nella vicenda per estrarne il mito e confrontarlo con noi, intesi come uomini di oggi. Regia di Lorenzo Lavia.

Sere d'estate, il programma di eventi e spettacoli

2 luglio: Magical Show al Castello di Santa Severa

3 luglio: "I nostri papà, la storia del nostro cinema": Raffaello Fusaro incontra Silvia Scola e Marco Risi

4 luglio: "Intolleranza Zoro", incontro con Diego Bianchi al Castello di Santa Severa

5 luglio: “Stavamo meglio quando stavamo peggio”, lo spettacolo al Castello di Santa Severa

7 luglio: "L'uomo nero" di Claudio Gavillucci e "Black Sheeps" in concerto al Castello di Santa Severa

8 luglio: Sere d'estate 2020:“Bud, un gigante di papà” di Cristiana Pedersoli e “La scoperta di Cosa Nostra" di Gabriele Santoro

9 luglio: "Scuola di Magia" al Castello di Santa Severa: spettacolo teatrale per famiglie

10 luglio: Sere d'estate al Castello di Santa Severa, incontro con Stefano Bisi e Mita Medici

11 luglio: Paolo Crepet presenta "Libertà" al Castello di Santa Severa

12 luglio: “A Sud del sud dei Santi” Concerto spettacolo di Peppe Servillo e Mario Incudine

14 luglio: Sere d'estate al Castello di Santa Severa: intervista a Corrado Formigli

15 luglio: Giorgio Nisini presenta "Il tempo umano" al Castello di Santa Severa

16 luglio: "Topalia, un piccolo grande MOUSical" al Castello di Santa Severa

17 luglio: “Esse”, di Massimiliano Bruno e Sara Beccarini: 10 piccole storie senza peli sulla lingua

18 luglio: Niccolò Fabi, parole e musica al Castello

19 luglio: "Mistero Buffo" di Dario Fo, con Ugo Dighero al Castello di Santa Severa

22 luglio: Veronica Pivetti presenta “Per sole donne” al Castello di Santa Severa

23 luglio: Spettacolo teatrale per famiglie: “Bu-Bu-Settete”

24 luglio: "Siamo tutti Alberto Sordi?", il film documentario al Castello di Santa Severa

25 luglio: Sere d'estate al Castello: “Lettere a Yves”, lo spettacolo con Pino Ammendola

26 luglio: "A letto dopo Carosello", lo spettacolo con Michela Andreozzi

29 luglio: Sere d'estate: Federico Moccia presenta "Semplicemente Amami"

30 luglio: "I tre porcellini", spettacolo teatrale per bambini al Castello di Santa Severa

31 luglio: “Piacere, Sergio Rubini!”, dialogo con l'attore al Castello di Santa Severa

1 agosto: Spettacolo teatrale “Odissea Penelope” di e con Iaia Forte a Santa Severa

2 agosto: “Le parole di Fabrizio”, gli Hotel Supramonte in concerto al Castello di Santa Severa

6 agosto: "Il gatto con gli stivali", spettacolo teatrale per famiglie al Castello di Santa Severa

7 agosto: Danilo Rea, le parole tra i tasti del pianoforte

8 agosto: Marco Morandi in “Chi mi manca sei tu”: omaggio a Rino Gaetano a Santa Severa

9 agosto: TIPI, lo show di Roberto Ciufoli al Castello di Santa Severa

13: agosto: "La scatola magica", variety show di Andrea Sestrieri a Santa Severa

14 agosto: Pino Insegno in "60 sfumature di Pino" al Castello di Santa Severa

15 agosto: Lo show di Dado al Castello di Santa Severa

16 agosto: "Diamoci del tu", spettacolo di Norm Foster con Gaia De Laurentiis e Pietro Longhi

20 agosto: Spettacolo teatrale per famiglie: Musi lunghi e nervi tesi

21 agosto: Alessandro Haber porta in scena canzoni e versi

22 agosto: Spettacolo Teatrale "I Menecmi" con Francesco Montanari. Da Plauto