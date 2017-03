Francesco Lucarelli presenta il suo album “Find & Light” al Riverside

Francesco Lucarelli presenta il suo album “ Find & Light”. Nato a Roma ma californiano di adozione, Francesco Lucarelli ama mischiare i toni morbidi delle ballate acustiche con il rock’n’roll. Dopo l’esordio sullo storico palco del Folkstudio di Roma, ha iniziato una lunga gavetta dal vivo, contrassegnata da tappe significative come alcune date con Billy Talbot (bassista di Neil Young) e l’apertura dei concerti di Neal Casal, Roberto Ciotti, Graziano Romani, Luigi Greghi, Joe Henry, Eric Andersen. Il suo album “Find The Light” , fin dal titolo è una dichiarazione d’intenti: trovare la luce della propria arte in un viaggio tributo nel suono West-Coast. Musicalmente questa scelta artistica è confermata dalla presenza di Stephen Barncard, leggendario ingegnere del suono californian.

Non è un caso quindi che Graham Nash sia uno degli ospiti del suo disco Find The Light (Route 61 Music), un omaggio alla musica West-Coast.Il disco vede, oltre la partecipazione del già citato Graham Nash, il contributo di alcuni session-men di eccezione, tra i nomi : Stefano Senesi (De Gregori, Renato zero), James Raymon e Jeff Pevar (Jackson Browne, James Taylor, Ray Charles, Rickie Lee Jones), Kenny Passarelli (Stephen Stills, Joe Walsh ed Elton John), Michele Anselmi (De Gregori). Al Riverside presenterà alcune delle canzoni che faranno parte del suo nuovo album, accompagnato da Giovanna Famulari al pianoforte, violoncello, Leonardo Petrucci alla chitarra e mandolino, Marco Molino alle percussioni.

Riverside

Viale Gottardo 12 (piazza Sempione)

Email: info@riverside-rome.com

Ingresso a partire dalle 19.00- inizio concerto ore 22.00