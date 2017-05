Francesco Gabbani sul palco dell'Auditorium

Francesco Gabbani è un cantautore e polistrumentista toscano che nel 2016 vince la 66° edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo con “Amen”, un brano che rappresenta appieno il mondo musicale di Gabbani.

Dietro ad una semplice freschezza melodica si cela infatti una sarcastica intenzione a sollecitare riflessioni sul modo di vivere dei nostri tempi. Nel febbraio del 2016 esce “Eternamente Ora”, disco composto da otto tracce inedite, un disco importante che segna una svolta nella carriera artistica di Francesco e che entra nella Top 20 della classifica Gfk-Fimi degli album più venduti in Italia, quattro settimane dopo l’uscita. Il secondo lavoro di Gabbani è la colonna sonora originale del film “Poveri ma ricchi” di Fausto Brizzi, i cui temi sono interamente scritti e composti da lui.

Nel febbraio 2017 Francesco Gabbani torna e vince la 67° edizione del Festival di Sanremo con “Occidentali’s Karma” e per la prima volta nella storia del Festival un artista vince consecutivamente prima tra le Nuove proposte e poi tra i big. Oltre al Festival vince il Premio TIMmusic come brano più ascoltato sull’omonima piattaforma dedicata alla musica in Streaming e annuncia che parteciperà all’Euro Song Contest 2017 che si terrà a Maggio a Kiev.

“Occidentali’s Karma” oltre a essere il singolo più venduto in Italia dalla sua pubblicazione, è per la seconda settimana consecutiva al primo posto della classifica airplay radio e video settimanale. Il video, con oltre 45 milioni di visualizzazioni, più di 400mila like e 30mila commenti, è il music video “sanremese” di maggiore successo di sempre su YouTube e, per la seconda settimana consecutiva, si colloca nella classifica dei 100 video musicali più visti al mondo su YouTube. In attesa dell’uscita del nuovo disco, previsto tra fine aprile e inizio maggio, Francesco Gabbani ha annunciato il suo nuovo attesissimo tour che farà tappa all’Auditorium Parco della Musica.