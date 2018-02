Francesco Fratini Quartet in concerto al Charity Café

Venerdì 2 marzo presso il Charity Cafè di via Panisperna andrà in scena il quartetto di Francesco Fratini, una band che rappresenta un’occasione di ricerca comune per i musicisti che lo compongono. Provenienti da esperienze formative eterogenee, Francesco Fratini, Domenico Sanna, Luca Fattorini e Matteo Bultrini collaborano per anni come sidemen in diverse e numerose formazioni su tutto il territorio nazionale, per ritrovarsi finalmente uniti in questo nuovo progetto.



Il gruppo nasce e cresce a Roma, città fortemente tradizionale, eccentrica, cosmopolita, terreno fertile per l’ispirazione dei suoi componenti. L'idea è quella di un ensemble estremamente democratico, dove la musica stessa costituisca il fulcro della narrazione, e dove ogni membro del gruppo fornisca, in egual maniera, il proprio fondamentale contributo al libero sviluppo della creazione musicale. Tale idea può realizzarsi solo grazie alla profonda amicizia e stima che lega i componenti del quartetto, così come alla varietà delle composizioni proposte. Luoghi, persone, idee: il repertorio rigorosamente originale del gruppo si configura come fortemente evocativo e volto alla comunicazione musicale di tali suggestioni. Ciò che ne risulta è un suono compatto e determinato, espressione della civiltà urbana che fa da scenografia alle nostre quotidianità.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Francesco Fratini, Tromba

Domenico Sanna, Piano

Luca Fattorini, Contrabbasso

Matteo Bultrini, Batteria