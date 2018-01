Francesco Bottai live a 'Na Cosetta

Si intitola “Vite semiserie” il nuovo disco di Francesco Bottai, fondatore de I Gatti Mézzi con Tommaso Novi. Con la sua ben nota ironia ha vinto negli anni il Premio Ciampi, il Premio della Satira, il Premio Barezzi e arriva in finale al Premio Tenco.

Con questo disco, prima opera solista, si tuffa nel teatro canzone con nove tracce inedite che fanno sorridere con ritrovato entusiasmo per la surrealità, per il grottesco e per il jazz. Le vite descritte in questo disco sono “malincomiche”, perché le vite, in questo caso soprattutto la sua, non possono essere solo serie o solo gioviali.