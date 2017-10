Francesca Faro Swing Quartet al Cotton Club

Domenica 8 Ottobre presso il Cotton Club : Francesca Faro Swing Quartet



La domenica si balla al Cotton Club, sulla scia del successo estivo continua "SWING SWING SWING ! Spazio per i Lindy Hoppers, Swingers e amanti del ballo Swing ! Ogni settimana una lezione di ballo gratuita ad inizio serata per imparare i primi passi e ballare a ritmo di Swing.



Scuola di ballo con lezione gratuita ore 21



Concerto Live con il Francesca Faro Swing 4et ore 22



DJ set con Lalla Hop e Dj Arpad ore 23



Perché resistere non si può al ritmo del jazz.



INGRESSO LIBERO



Cotton Club

via Bellinzona, 2 (angolo con Corso Trieste)

ingresso free



Line up



FRANCESCA FARO VOCE

GINO CARDAMONE CHITARRA

PARIDE FURZI CONTRABBASSO