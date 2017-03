Francesca Elena Monte Gianluca Tagliazucchi @ Ballad Caffè

Grande serata di musica brasiliana, mercoledì 8 marzo 2017 presso il Ballad Caffè di Roma (Via via di Porta Labicana 52) con la cantante jazz Francesca Elena Monte e il pianista Gianluca Tagliazucchi. Accomunati da una lunga e profonda passione per Vinicius De Moraes, Monte e Tagliazucchi ripercorrono un viaggio musicale alla scoperta della musica brasiliana d'autore, della bossa nova e della musica popolare brasiliana. Francesca Elena Monte diplomata con lode presso il biennio superiore del conservatorio Ghedini di Cuneo in canto jazz, studiando tra gli altri coi Maestri Danila Satragno e Riccardo Zegna e frequentando seminari tenuti da Irene Aebi, Bob Stolof e Rachel Gould. Si è poi perfezionata presso i seminari di Messina Jazz con Maria Pia de Vito e Giovanni Mazzarino. Canta professionalmente dall'età di 18 anni, in particolare bossa nova e musica popolare brasiliana. Con il pianista e arrangiatore Gianluca Tagliazucchi ha proposto un omaggio a Billie Holiday e un recital dedicato a Kurt Weil. Appassionata di musica brasiliana, canta da solista con alcune formazioni che propongono Bossa Nova e Musica Popolare Brasiliana. Nel 2013 ha registrato con Gianluca Tagliazucchi e Dado Sezzi il cd Saravà, Vinicius! dedicato al poeta e compositore Vinicius de Moraes. Francesca Elena Monte ha appena pubblicato il suo nuovo album "Occhi negli Occhi" Un omaggio a Chico Buarque realizzato al fianco di Roberto Taufic, chitarrista e arrangiatore di fama internazionale e con la partecipazione di Riccardo Fioravanti al contrabbasso. Un progetto ambizioso in cui la cantante ha selezionato alcune delle perle più belle del vasto canzoniere di Chico Buarque: da "Joana Francesa" a "Apesar de você", da "A banda" alla splendida "Trocando em miúdos", dal medley "O meu amor- Teresinha" a "Atràs da porta"; ed ha curato personalmente la traduzione di alcuni brani dal portoghese all'italiano, ottenendo l'approvazione dello stesso Chico Buarque. Francesca Elena Monte insegna canto moderno, canto jazz e gestione del palcoscenico presso la Fondazione Fossano Musica e la Palcoscenico di Cuneo (di cui è co-fondatrice). Ha cominciato a studiare recitazione all'età di 12 anni, frequentando workshop organizzati dalle maggiori accademie italiane e dopo aver diretto per oltre 15 anni la Compagnia Teatro della Gramigna, tiene corsi di recitazione e training dell'attore presso diverse scuole sul territorio di Cuneo e provincia. Gianluca Tagliazucchi ha partecipato a vari festival e rassegne tra cui Montreux, Lago Maggiore, La Spezia, Genova, Acqui in Jazz, Siena Jazz, Ferrara, Nuoro, Susa Open Music, MITO Settembre Musica, Altitude Jazz di Briançon. Ha collaborato con: Lee Konitz, Harold Land, Tom Harrell, Charlie Mariano, Bill Watrous, Paul Jeffrey, Sheila Jordan, Cameron Brown, George Roberts, Dusko Gojkovic, Sangoma Everett, Tiziana Ghiglioni, Gianni Basso, Tullio De Piscopo Ed esercita una intensa attività didattica da molti anni. Ballad Caffè Via di Porta Labicana 52, 00185 Roma Cena alla carta, dalle ore 20,00 (dalle ore 22.00 music charge € 5,00) Concerto a partire dalle ore 22.00; Concerto e consumazione €15,00; Concerto e consumazione ridotto studenti €8,00 Contatti Ufficio Stampa Francesca Elena Monte Top1 Communication Referente Stefania Schintu Cell. +39 347 0082416 Mail: segreteria@top1communication.eu Web Francesca Elena Monte Official Facebook: https://www.facebook.com/Francesca-Elena-Monte-276902485981480/?fref=ts Francesca Elena Monte Soundcloud: https://soundcloud.com/search?q=francesca%20elena%20monte