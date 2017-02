Frammento in scena al Teatro Tor Bella Monaca

Scena Musicale per voce recitante e clarinetti AL TEATRO TOR BELLA MONACA DAL 10 AL 12 FEBBRAIO 2017 NATACHA' DAUNIZEAU IN "FRAMMENTO", TESTO E CLARINETTI DI MARCO COLONNA La voce interprete di Natachà Daunizeau accompagnata ai clarinetti da Marco Colonna approda sul palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca dal 10 al 12 febbraio 2017. Uno squarcio esistenziale vestito da donna. Un monologo, scritto e accompagnato ai clarinetti da Marco Colonna, costruito sulla parola e sul suono della gestazione. "Il testo scritto per Natacha Daunizeau - afferma Marco Colonna - è un gesto di amore. Per tutte le donne. Per la loro capacità di lottare, resistere, amare ed inventare il Mondo. Oggi, più che mai, mi sembra necessario non lasciarlo nel contenitore dello spettacolo costruito su di esso". Donna come essenza del Mondo, come risoluto atto rivoluzionario, ma anche come madre sognatrice, come umorale sentire, come difesa ultima dalla bruttura che ci circonda. Un testo come frammento di pensiero, scheggia di coscienza; come una sosta durante il viaggio. E il flusso è aperto libero non costruito e non meditato, ma soltanto vero. Il vero "frammento" è nella voce che ti cattura, nella musica che ti rapisce, nell'insieme che ti porta metaforicamente sul palco per lasciarti con la consapevolezza di aver bisogno di tutti i frammenti per ricomporre il tutto. "....E' un'opera intrigante, da ascoltare e riascoltare per cogliere sempre nuove sfumature: sofisticata come un brano di Duke Ellington, genuina come il Piccolo Principe, riflessiva come uno scritto di Heidegger, attuale come la decrescita di Latouche, liquida come gli scritti di Bauman..." (RomaSera- L.Salvadori) venerdì 10, sabato 11 febbraio ore 21 domenica 12 febbraio ore 17,30 voce, interpretazione e regia di Natachà Daunizeau clarinetti e testo Marco Colonna produzione Ass. Cult "28DIVINO" Teatro Tor Bella Monaca via Bruno Cirino, all'angolo di viale Duilio Cambellotti con via di Tor Bella Monaca Info e prenotazioni Prenotazioni: tel 06 2010579 Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 15-18.30 Ufficio promozione: ore 10-13.30 e 14.30-19 promozione@teatrotorbellamonaca.it www.teatrotorbellamonaca.it - www.teatriincomune.roma.it Biglietti Intero 10 euro Ridotto 8 euro