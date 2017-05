Frammenti - mostra fotografica di Luigi Ferrelli

In occasione dell'incontro con Simon Reynolds, uno dei più importanti critici musicali contemporanei, autore del libro RETROMANIA edito da Minimum Fax, l'Associazione di Promozione Sociale C'MON! presenta la mostra: FRAMMENTI - Fotografie di Luigi Ferrelli - Roma - 15 16 17 Frammenti, sei composizioni che, in quasi cento scatti, offrono un punto di vista inedito su Roma. Lo Scalo di San Lorenzo, la Stazione Tiburtina, il vecchio mattatoio di Testaccio, la Prenestina nel punto in cui vi si innesta la tangenziale, Tor Vergata e Valle Aurelia sono i luoghi raccontati in questo percorso. Luoghi di confine fra gli insediamenti storici della città e quelli che si sono sviluppati successivamente, spesso in maniera casuale e disordinata, per diverse ragioni emblematici delle trasformazioni radicali che hanno interessato ambiente urbano e campagne nel corso del Novecento e fino ai giorni nostri. Luoghi della memoria storica e di quella politica come lo scalo di San Lorenzo, sfregiato dai bombardamenti del '43 e Valle Aurelia, l'antico borghetto dei fornaciai comunisti e anarchici. Ma anche esempi di interventi almeno all'apparenza riusciti e di fallimenti che, invece, sembrano segnare l'ineluttabile disfacimento prossimo venturo, come la Stazione Tiburtina e la malinconica vela di Tor Vergata. Luigi Ferrelli è nato alla fine degli anni '60 a Roma, dove vive e lavora come dirigente nella pubblica amministrazione. Fotografo molto part-time, è affascinato dalla trasformazione della sua città ed ossessionato dalla conservazione delle sue memorie. INGRESSO RISERVATO AI SOLI SOCI ARCI 2017 E' necessario REGISTRARSI online, ALMENO 24 ORE PRIMA su http://www.monkroma.club/tesseramento/. La tessera si ritira all'ingresso, versando il contributo annuale.

