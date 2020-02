Frah Quintale a Rock in Roma 2020

Grandi annunci arrivano come “missili”: Frah Quintale live il 18 luglio al Rock in Roma, presso l'Ippodromo di Capannelle. I biglietti sono disponibili online su rockinroma.com e ticketone.it dalle ore 14 di martedì 11 febbraio e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 14:00 di venerdì 14 febbraio.

Frah Quintale a Rock in Roma

Disco d’oro con l’album d’esordio “Regardez Moi”, Frah Quintale è una delle grandi rivelazioni della scena musicale italiana. Originale sia nella sua estetica che nella musica, ha raggiunto e superato 150 milioni di ascolti su Spotify. Dopo le anticipazioni con Lungolinea., la speciale playlist Spotify creata ad hoc da Frah, il 24/11/2017 esce per Undamento Regardez Moi, il primo lavoro sulla lunga distanza.

Con la produzione di Ceri, che lo accompagna anche nei live, l’album è stato interamente scritto dallo stesso artista, che ne ha curato anche le grafiche. Il 29/06/2019 esce la ristampa del disco con tutte le 24 tracce che hanno segnato il percorso di Frah, un flusso creativo di brani, provini, parti strumentali, messaggi vocali, che si arricchisce di nuovi brani tra cui “64 Bars” con Bassi Maestro, una delle hit della scorsa estate “Missili” con Giorgio Poi per la produzione di Takagi & Ketra.

Frah Quintale ha trascorso più di 2 anni in tour, esibendosi sui palchi dei migliori club e festival italiani: un successo da passaparola che ha trasformato in sold-out i suoi concerti. Il 4/10/2019 torna con un nuovo singolo dal titolo “Farmacia”. Nel 2019 vince la prima edizione italiana del “Red Bull Soundclash”: una battaglia musicale unica nel suo genere, uno show live mai visto prima.

L’artista ha collaborato con Carl Brave nel brano “Chapeau” (certificato disco di platino) e successivamente con Gué Pequeno nel brano “2%” (doppio platino).