Frah Quintale in concerto all'Ex Dogana

Il 2018 è l’anno di Frah Quintale. Classe 1989, artista eclettico, Frah Quintale è una delle grandi rivelazioni della nuova scena musicale italiana. Un pop fresco, che passa attraverso il rap, l’indie e il cantautorato.

Frah Quintale in concerto a Roma

E' uno degli artisti più interessanti della scena italiana . È quello che si è costruito una maschera gigante con sopra la sua faccia – «l’idea mi faceva troppo ridere, se ci pensi è troppo stupida come cosa, perché ti stai mascherando ma stai comunque mostrando il tuo volto» – ed è quello che, meglio di molti altri, è riuscito a mettere nelle sue canzoni le emozioni più intime, in primis le relazioni che finiscono.

Perché il cosiddetto amore 2.0 è davvero un «big drama», come dice lui stesso, e in questi casi la tecnologia non fa che peggiorare le cose: «quando non c’erano i social se ti lasciavi non avevi poi un modo così preciso per sapere come stava la tua ex. Oggi ricevi un gigantesco schiaffone perché stai ad osservare una persona che continua la sua vita senza di te, ed è un attimo che nella tua testa tutto diventi più romanzato e cinematografico».

Frah Quintale sarà in concerto all'Ex Dogana il 5 ottobre 2018.