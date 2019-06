"Fragmented female", mostra personale di Dana Danica Ondrej

Lo Spazio Faro ospita per la prima volta a Roma l’artista slovacca Dana Danica Ondrej, protagonista di “Fragmented Female”.

La mostra personale è organizzata sotto il patrocinio dell’Istituto Slovacco a Roma e l’Istituto di cultura Italiano a Bratislava.

Dopo il vernissage di giovedì 11 Luglio, l’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 31 luglio 2019 in via Perugia 24.



In un incontro tra due mondi dalle tonalità diverse si muovono suadenti e solitarie le donne di Dana. Il soggetto femminile risulta predominante, eppure ognuna delle sue protagoniste indaga e si concentra su un aspetto differente dell’umanità intera, riflettendo sul suo rapporto con la realtà contemporanea. Le origini slave e la formazione italiana dell’artista si riflettono nella sua originale tecnica mista.



Le linee non marcano ma accennano delle figure che si confondono con l’ambiente in cui sono immerse e da cui si distaccano a tratti. Qui abbondano gli elementi tratti dalla vita quotidiana: pizzi, merletti, fogli di giornale entrano nell’opera con vivacità e frenesia. Le donne sembrano sospese in un altrove e solo avvicinandosi ci si accorge di come siano vive e al contempo frammentate.