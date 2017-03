Fragment Live alla Locanda Atlantide

Dopo un inverno passato in studio di registrazione, finalmente torniamo a suonare live in occasione della St. Patrick's Week. Abbiamo intenzione di prolungare i festeggiamenti e, per farlo, abbiamo bisogno di voi! Per questo vi aspettiamo domenica 19 marzo alle ore 21.30, presso Locanda Atlantide. Vi daremo un assaggio di quello che sarà il nostro primo album, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno e scuoteremo l'anima celtica che è in voi! Con noi ci saranno anche due ospiti d'eccezione: Serena Lo Curzio alla voce e Daniele Greco alla chitarra acustica. I Fragment nascono da un'idea di Ariele Cartocci e prendono forma nei primi mesi del 2015, debuttando a luglio sul palco del Fairylands Festival di Guidonia (RM). Il 16 gennaio 2016 pubblicano il loro EP d'esordio, omonimo. La musica dei Fragment è il frutto dell'incontro sinergico di sensibilità musicali diverse; una sfaccettata rilettura della tradizione musicale irlandese, scozzese e bretone; un mezzo per esplorare le connessioni tra questo ricco patrimonio culturale e le sonorità trascinanti della musica dei nostri tempi. "Fragment" sono i frammenti di un puzzle che, lungi ancora dall'essere stato ricomposto, lascia il campo ad infinite combinazioni creative. La soluzione al rompicapo è ballare, ballare, ballare, perché ovunque, in ogni parte del mondo, la danza nobilita la musica! Adriano Dragotta: Fiddle Ariele Cartocci: Bouzouki, Electric&Classic Guitars, Bombard, Vox Lorenzo Beverati: Electric Bass Gabriele Ceccarelli: Whistle, Piano & Keyboards Stefano Vestrini: Drums & Percussions Special Guests: Daniele Greco: Acoustic Guitar Serena Lo Curzio: Vocals