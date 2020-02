Fra le onde controvento, di Angelo Colagrossi

Hub 39/Art ha l’onore di ospitare Fra le onde controvento, l’inedita esposizione artistica di Angelo Colagrossi che raccoglie le sue ultime e commoventi opere. L’inaugurazione, a cui parteciperà l’artista, si terrà giovedì 5 marzo a partire dalle ore 19.00 in via Campania 39/A.



«Temporaneità, troppo, fragilità, movimento, instabilità, caducità, qui, ora, onde, come, vuoto, solitudine»: sono queste le parole chiave che l’artista sceglieva per raccontare la sua pittura. Ma i suoi ultimi lavori si concentrano su una nuova parola, un nuovo elemento: la pioggia. Pioggia che esiste solo grazie alla traccia che lascia dopo che è caduta. Pioggia che passa e pulisce, ma non cancella, non fa sì che il reale e la nostra stessa esistenza svaniscano. Le colature, caratteristica fondamentale dell’artista, trionfano ormai sui numeri, e la ricerca artistica di Colagrossi conosce un nuovo, incredibile, approdo, espresso dalla potenza emotiva di fredde esplosioni cromatiche.



Il progetto Hub 39/Art: Mettere in comunicazione due mondi apparentemente separati e lontani: il mondo dei viaggi e il mondo dell’arte. Questo l’obiettivo di Hub 39/Art, il progetto nato all’interno della Etir, storica agenzia di viaggi nel cuore della città di Roma, nei pressi di via Veneto. L’agenzia si fa Hub per artisti, luogo delle loro mostre personali della durata di un mese ciascuna. Diventa punto di partenza, prima tappa di un percorso itinerante, di un viaggio che dal civico 39/A si snoda fra le personali degli artisti e ci conduce in luoghi e dimensioni altri della nostra vita, della nostra parte sensibile. Arte come viaggio. E proprio come un viaggio l’arte racchiude in sé un movimento, un pensiero dinamico, un’occasione di incontro e di conoscenza.



Fra le onde controvento, la mostra di Angelo Colagrossi

open 05 marzo ’20, ore 19 – closed 2 aprile ’20

Etir Viaggi, via Campania 39/A

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19,

sabato dalle 9 alle 13.“