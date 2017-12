Four Strings Christmas Concert

Terzo Concerto dell'anno organizzato dall'associazione musicale Four Strings.

Piano trio Violino, Violoncello e Pianoforte

Alessandro Aiello, violino

Claudio Aiello, violoncello

Fabrizio Aiello, pianoforte



Programma



Ultimo vento – F. Aiello

Romantic piece op.75 n. 1 – A. Dvorak

The Swan – C. Saint Saens

Merry Christmas Mr Lawrence - K. H. Lee

The Prayer – D. Foster

The First Noel, Silent Night

Esibizione degli allievi



Sabato 16 Dicembre 2017 ore 19

presso Chiesa Evangelica Battista in Via del Teatro Valle 27 ( Retro Pantheon) ROMA

info e prenotazioni in sala prima del’inizio del Concerto o contattare il 3297241348