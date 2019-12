Fotonica Festival 2019

Giunto alla 3a edizione, Fotonica Festival vuole ampliare l’offerta culturale della città di Roma, in particolare dando risonanza al fermento culturale del V Municipio, dando spazio ad artisti locali ed internazionali, con l’obiettivo di mostrare al pubblico nuovi linguaggi e nuove forme di arte contemporanea. Interagendo con la città vuole creare un luogo di dialogo, confronto e scambio d’informazioni e di idee tra artisti internazionali e vuole offrire al visitatore l’opportunità di assistere ad una selezione di artisti attivi nel settore delle Audio Visual Digital Arts.



FOTONICA E' AD INGRESSO GRATUITO PREVIA PRENOTAZIONE

https://fotonicafestival.com/editions/2019-rome/tickets/



Cuore pulsante del progetto sono le Performance Audio Video in collaborazione con Live Cinema Festival di Roma e Lunchmeat Festival di Praga, oltre alle Installazioni e i Workshop con le realtà romane Art is an Open Source, Ultravioletto, Videosolid, StudioAIRA!



Sul fronte della NetArt, organizzata in collaborazione con Shockart.net, è possibile visitare in modo interattivo la mostra di web art Artecnologie realizzata da Shockart.net nel 2005 presente in entrambe le location.



All’interno di FOTONICA trovano spazio anche i live set di musica elettronica affiancati nella parte video dai VJ Set curati da LPM Live Performers Meeting.



In collaborazione con Fusolab 2.0, FOTONICA ha ideato un ampio spazio dedicato all’avvicinamento e all’approfondimento teorico e pratico del mondo delle audio-video e della digital art grazie alle lectures e ai workshop per adulti sulle tematiche e sugli strumenti riguardanti le arti digitali e visive e con il rapporto con il quartiere che ospita la manifestazione, e ai laboratori per bambini che hanno l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla cultura digitale attraverso strumenti e stimoli creativi.



Artisti e Programma

Il cast della terza edizione di FOTONICA si compone di 36 artisti provenienti da Australia, Italia, Ungheria, Francia, Polonia, USA, Inghilterra, Olanda, Portogallo, Germania, Norvegia, Spagna, Slovacchia che realizzano 24 attività tra performance, dj/vj sets, installazioni, e workshop per grandi e kids.

ARTISTI https://fotonicafestival.com/editions/2019-rome/artists/

PROGRAMMA COMPLETO https://fotonicafestival.com/editions/2019-rome/program/



Venerdì 29 Novembre 2019

22.30 – 00.00 | Nuovo Cinema Aquila | AV Performance

22:30 – 23:15 頂点プロトコル_ [ vertex.protocol_ ] Datacode [IT]

23:30 – 00:00 Membrane Gábor Szűcs – [SK/HU]



00.30 – 03.00 | Nuovo Cinema Aquila | DJ VJ Set

23:00 – 03:00 Hugo Sanchez Critter & Guitari Video Scope [IT]



19:00 – 21:00 | Fusolab 2.0 | Lecture: Meet The artist

Datacode / Gábor Szűcs



Sabato 30 Novembre 2019

22.30 – 03.00 | Nuovo Cinema Aquila | AV Performance

22:30 – 23:15 Orage Magnétique L’Age d’Or [FR]

23:30 – 24:00 Vanishing Quasars Boris Chimp 504 [PT]



00.30 – 03.00 | Nuovo Cinema Aquila | DJ VJ Set

23:00 – 03:00 Techno live set Poxbox + Zell Live Vj Set [IT]



19:00 – 21:00 | Fusolab 2.0 | Lecture Meet the Artist

L’Age d’Or / Boris Chimp 504



Venerdì 6 Dicembre 2019

22.30 – 03.00 | Nuovo Cinema Aquila | AV Performance

22:30 – 23:15 Black Novels NVS [IT]

23:15 – 24:00 Humantric Sequences Emiko [PL]



00.30 – 03.00 | Nuovo Cinema Aquila | DJ VJ Set

23:00 – 03:00 DJ Serena Di (MOX) [IT] + VJ Jack Malombra [IT]



19:00 – 21:00 | Fusolab 2.0 | Lecture Meet the Artist

Emiko [PL] / NVS [IT]



Sabato 7 Dicembre 2019

22.30 – 03.00 | Nuovo Cinema Aquila | AV Performance

23:30 – 00:15 Hydropsyche & Petra Hermanová [NO/CZ]

00:30 – 01:15 The Art of Audiovisual Relationship Matt Black (Coldcut / Ninja Tune) [UK]



00.30 – 03.00 | Nuovo Cinema Aquila | DJ VJ Set

23:00 – 03:00 DJ Bob Tha Funk (Trust in Jungle/Deepsession) [IT] + VJ VisuaLiz [IT]



17.00 – 19.00 | Fusolab 2.0 | Workshop Kids

Musica Elettronica For Kids Francesco Bianco [IT]



19:00 – 21:00 | Fusolab 2.0 | Lecture Meet the Artist

Hydropsyche & Petra Hermanová [NO/CZ]/ Matt BlackColdcut [UK]



Venerdì 29 novembre > Sabato 7 dicembre

16.00 – 23.00 | Fusolab 2.0 | Installazioni

Particles FLxER [IT]

Artecnologie BugZ [IT], FLxER [IT], Gmunk [USA], IoResearch [USA], Jimmy Chen [USA], Niko Stumpo [IT], Ross Mawdsley [UK], Sant_One [IT], STV [IT], The Revolution [AU], Toxic



16.00 – 24.00 | Nuovo Cinema Aquila | Installazioni

ReDi StudioAIRA! [IT]

Artecnologie BugZ [IT], FLxER [IT], Gmunk [USA], IoResearch [USA], Jimmy Chen [USA], Niko Stumpo [IT], Ross Mawdsley [UK], Sant_One [IT], STV [IT], The Revolution [AU], Toxic



Domenica 1 Dicembre 2019

17.00 – 19.00 | Fusolab 2.0 | Workshop Kids

Teatro e Videogame Giuseppe Gatti



Lunedì 2 > Giovedì 5 dicembre

17.30 – 23.00 | Fusolab 2.0 | Workshop

17:30 > 20:30 Interaction Design con Touchdesigner Massimo Zomparelli ( Ultravioletto ) + Salvatore Iaconesi (Human Ecosystem, Art is an Open Source )

20:30 > 23:00 Light Arts con Madmapper – Michele Mattei ( Videosolid ) + Massimo De Gennaro



FOTONICA è un festival gratuito, che vuole indagare le forme d’arte legate all’elemento luce nel contesto contemporaneo. L’iniziativa è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2019 promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e in collaborazione con Siae. FOTONICA è prodotto da Flyer, che nel 2004 ha dato vita a LPM Live Performers Meeting, il più grande evento del settore.