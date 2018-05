Fosse al Teatro Trastevere

L'Associazione Culturale Teatro Trastevere

presenta

FOSSE

di Enrico Maria Carraro Moda

dal 10 al 13 maggio 2018



Drammaturgia e regia di

Enrico Maria Carraro Moda



Con:

Federica Di Benedetto

Adele Pani

Larissa Cicetti

Enrico Maria Carraro Moda



Un uomo, una donna, una panchina, due bicchieri…

L'uomo e la donna si amano, si sono sempre amati e,

forse, si ameranno per sempre.

Si incontrano per caso in un cimitero e in questo luogo di profonda oscurità si rivelano il loro grande bisogno l'uno dell'altra.

L'abitudine, le promesse di giovani innamorati,

la casa e tutto quello che comporta una convivenza metteranno a dura prova questo legame.

Tutto è buio, tutto è indecifrabile, tutto è … FOSSE



Fosse è uno spettacolo scritto da Enrico Maria Carraro Moda nel 2011, che dopo il successo avuto nelle edizioni precedenti sbarca finalmente al Teatro Trastevere a Roma.

Fosse vuole essere in parte un omaggio, sia nel titolo che nell'ambientazione, allo scrittore e drammaturgo norvegese Jon Fosse e in parte ha la particolare bellezza di rappresentare un cantico esistenziale dell' “uomo inetto ed indeciso”.



“Niente è reale nel cimitero dove si incontrano i due innamorati: ripetizioni innaturali si susseguono spezzando il flusso logico degli eventi di cui una famiglia rimane vittima.”

cit. Enrico Maria Carraro Moda



Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

giov-sab: 21:00 / dom: 17:30

Ufficio Stampa Vania Lai

vanialai1975@gmail.com

3388940447

contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it #ilpostodelleidee