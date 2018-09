Forum Musica Sport e Spettacolo

L’obiettivo del Progetto-Evento è quello di far vivere alla più variegata generazione di cittadini del IV Municipio (e non) lo spirito di aggregazione e la voglia di viversi gli spazi all’aperto che il quartiere offre, attraverso un’offerta di intrattenimento per tutti ed in vari orari della giornata



Inoltre, viene individuato un importante obiettivo aggregativo che da molti anni manca nel quartiere Colli Aniene. Nei giorni 6-7-8-9 settembre 2018, l’evento si svolgerà presso è il Parco “Aldo Tozzetti”, una delle aree aperte e posto nella parte centrale del quartiere stesso.

Utilizzare il parco come elemento aggregante, nel corso delle varie giornate dell’evento, significa offrire agli abitanti, un importante punto di riferimento, dove poter usufruire della bellezza del parco e allo stesso tempo, vivere dei servizi e delle attrazioni in esso contenute.





Sport, Musica, Cultura e Divertimento

Questi gli obiettivi che l’Associazione Commercianti “Insieme per Colli Aniene” si è posta nel progettare e organizzare questo evento. La volontà è quella di permettere ai residenti, di poter vivere 4 giornate all’interno del proprio quartiere, utilizzando un'unica area piena di attrattive ed attrazioni.

Famiglie intere in un area pubblica che, in questa occasione, si arricchisce di voci, suoni, colori, allegria e divertimento

Ritrovando uno spirito di conoscenza e di “famiglia” tra i partecipanti.



Potrete trovare le informazioni su : https://www.facebook.com/insiemepercollianiene/

E seguire direttamente l’evento su : https://www.facebook.com/events/2675320679359884/