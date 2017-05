Il cuore dell’antica Roma: il Foro Romano

L'Associazione Culturale Esperide vi farà vivere un'immersione totale nel cuore dell'antica Roma con la visita al Foro Romano (Forum Magnum), centro della vita politica romana per circa un millennio. Con il supporto di piantine e ricostruzioni plastiche si avrà modo di ammirare i resti dei vari monumenti che nel corso dei secoli andarono a formare l'antico Forum: gli edifici per le attività politiche e commerciali, i numerosi templi, le basiliche civili (Emilia, Giulia e di Massenzio) per le attività giudiziarie, la casa delle vestali con il tempio di Vesta, i monumentali archi di trionfo degli imperatori Tito e Settimio Severo, le colonne onorarie etc….Tutti questi monumenti sorsero attorno all'asse stradale più importante e più antico della valle del Foro, la Via Sacra, così chiamata dopo che Romolo e Tito Tazio vi firmarono la pace della guerra causata dal Ratto delle Sabine. Tuttavia, alla fine dell'età repubblicana l'antico Foro era ormai insufficiente a svolgere le attività di centro amministrativo e di rappresentanza, di conseguenza proprio a partire da Giulio Cesare fino all'imperatore Traiano vennero costruite intorno al Forum Magnum le monumentali piazze degli imperatori, i cosiddetti Fori Imperiali. Per ulteriori informazioni visita il sito: http://esperide.it/il-foro-romano/ Prenotazione obbligatoria  APPUNTAMENTO: presso la biglietteria del Foro Romano in via della Salara Vecchia (dalla parte di via dei Fori Imperiali), un quarto d'ora prima dell'inizio della visita.  CONTRIBUTO PER LA VISITA: 9 euro, 6 euro per i già tesserati. Essendo la prima domenica del mese, l'ingresso al Foro Romano sarà gratuito.  PER PRENOTARE:indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3331125444-3498926716-3394750696. I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30.