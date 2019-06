Roma Archeologica: Foro Romano e Palatino (ingresso gratuito)

Il Foro Romano è sempre stato il cuore pulsante della Roma antica, proprio nel Foro nasce e cresce la città d'epoca repubblicana. I resti archeologici rimasti conservano tutto quel fascino che conquista ogni visitatore a Roma, dagli archi trionfali, alla Curia, alle basiliche giudiziarie fino alla famosa Casa delle Vestali ai piedi del Palatino, la cui storia è tanto amata da grandi e bambini.

La vista dall'altura degli Orti Farnesiani sulle rovine del Foro rendono questa visita affascinante e unica in tutta Roma.

Sarà possibile passeggiare anche nei Fori Imperiali nel nuovo percorso che verrà inaugurato proprio dal 29 Giugno!



Appuntamento: ore 17.00 Davanti all'ingresso del Foro Romano in Largo della Salara Vecchia 5/6 (angolo V. dei Fori Imperiali, altezza di via dei Fori Imperiali di fronte via Cavour), Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour,

10 minuti massimo d'attesa per la registrazione dei partecipanti e poi ci si metterà in fila per entrare in gruppo unito. Biglietto unico gratuito a cura della guida (non munirsi da soli di biglietto alle casse!)



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Valle del Foro Romano/Fori Imperiali e salita agli Horti Farnesiani del Palatino - Itinerario Monumentale)

Ingresso Foro Romano e Palatino € 0.00 per tutti in occasione delle aperture gratuite 2019

Costo Visita Guidata € 10.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini 5-13 anni). Noleggio auricolari € 2.00 a persona (se il gruppo supera i 30 partecipanti)

Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.



